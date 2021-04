Felipe de Edimburgo est mort: c’est ainsi que The Crown l’a caractérisé sur Netflix

Philippe d’Édimbourg, Prince d’Édimbourg et époux d’Elizabeth II, Il est décédé ce vendredi à l’âge de 99 ans, comme l’a confirmé le palais de Buckingham. La mort est survenue après des problèmes cardiaques qui le tourmentait ces dernières semaines. Son histoire est devenue plus célèbre grâce à sa caractérisation de la série à succès Netflix, La Couronne. Revoyez comment le spectacle de Peter Morgan l’a montré.

« Avec un profond regret, Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. », est la déclaration officielle des autorités britanniques que la BBC recueille ce matin.







Felipe avait été opéré d’un problème cardiaque le 4 mars après avoir été hospitalisé depuis le 16 février pour une infection. Les condoléances pour la nouvelle se sont répandues dans toute l’Angleterre et c’est le Premier ministre, Boris Johnson, qui s’est déjà exprimé à ce sujet: « Il a aidé à diriger la famille royale et la monarchie afin qu’elle reste une institution indiscutablement vitale pour l’équilibre et le bonheur de notre vie nationale. ».

Felipe of Edinburgh est mort: son histoire à travers la couronne sur Netflix

Matt Smith Il a joué le prince en bonne place pendant les deux premières saisons de The Crown. La série a commencé avec son mariage avec une jeune Isabel (Claire Foy) en 1947 et a raconté ses origines. La série a même montré à quel point la famille royale le regardait de travers pour être né en Grèce. et étant le père du prince Andrew de Grèce et du Danemark.

La caractérisation a également révélé la promesse que Philippe a faite à George VI, peu de temps avant la mort du roi. Le père d’Isabel lui a dit que son travail royal principal serait de prendre soin de sa femme et il a répondu qu’il comprenait parfaitement. Au vu des faits, il a fait son devoir parce que est devenu l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique.

La Couronne a également révélé sa partie la plus controversée parce que inclus les infidélités qu’il avait dans son mariage et sa position opposée d’accepter certaines normes au sein de la famille. Même la série a de fortes scènes de dispute entre le couple qui l’ont rapprochée du divorce. Les différences de Felipe avec son fils aîné, Carlos, ont également été décrites.

Au cours des deux dernières saisons, le personnage a été joué par Tobias Menzies et a également reçu des éloges de la critique. A cette occasion, dans le cas d’une personne âgée, sa personnalité a changé et il était un homme ancré dans la structure royale. Dans les épisodes, il a été vu plus près de la reine et est passé à un rôle plus de soutien.







L’un des derniers chapitres qui portait sur lui était « Moondust« à partir de la saison 3. Il Felipe se vous êtes préoccupé par le manque d’accomplissement personnel à votre âge mûr et commencez à chercher des sources d’inspiration. Il la trouve lors de l’atterrissage sur la lune de 1969, mais est plus tard déçu de rencontrer les astronautes.

Pour la saison 5, l’acteur Jonathan Pryce incarnera le prince décédé pour le personnifier dans les années 1990. Le Gallois a une longue carrière et s’est récemment démarqué dans le rôle de papa Francisco dans Les deux papes. Vous aurez maintenant la responsabilité d’honorer le mari d’Elizabeth II.