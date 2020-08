Félicitations, capitaine Marvel, vous avez une soeur extraterrestre secrète et super buff

Ces dernières années ont été chargées pour Captain Marvel, et je ne parle pas de son film. Il y a peu de temps, elle a découvert que sa mère était secrètement une transfuge Kree, réécrivant l’origine de ses superpouvoirs d’une rencontre fortuite avec un guerrier extraterrestre à son droit d’aînesse acquis.

Mais être publiquement présenté comme à moitié extraterrestre n’a pas toujours été facile pour Carol Danvers. L’armée américaine n’était certainement pas ravie de la révélation que leur ancien officier était un descendant d’un empire spatial belliqueux. Et maintenant, elle aura probablement des ennuis avec un autre empire jingo: l’armada combinée Kree-Skrull.

Mais que faire quand le criminel de guerre accusé que vous avez été envoyé pour exécuter s’avère être votre demi-sœur?

Que se passe-t-il d’autre dans les pages de nos bandes dessinées préférées? Nous allons vous dire. Bienvenue dans la liste hebdomadaire de Polygon des livres que notre éditeur de bandes dessinées a apprécié la semaine dernière. Cela fait partie des pages de la société sur la vie des super-héros, des recommandations de lecture, une partie “regardez cet art cool.” Il peut y avoir des spoilers. Il n’y a peut-être pas assez de contexte. Si vous avez manqué le dernier, lisez ceci.

Capitaine Marvel # 18

Image: Kelly Thompson, Cory Smith / Marvel Comics

Vous voyez, Carol vient également de reprendre le travail de Ronan l’accusateur (et son marteau), en tant que juge Dredd de l’empire Kree. Et elle est absolument se soustraire à ce devoir en cachant sa sœur, Lauri-Ell. (Regardez, tous les noms de Kree sont comme ça.) Lauri-Ell a été accusée d’avoir détruit une ville entière de civils innocents, mais elle maintient son innocence. Cela semble être une véritable énigme pour notre cher capitaine.

Mikel Janín: Excellent pour dessiner de jolis petits pains, et excellent pour dessiner de jolis petits pains. Tout le monde oublie que Wonder Woman peut parler aux animaux, mais pas Mariko Tamaki. La nouvelle équipe créative de Wonder Woman a pris un bon départ.

Image: Leah Williams, David Baldeon / Marvel Comics

Merci, Facteur X # 1 pour le cadeau de Eye-Boy mettant des yeux écarquillés sur ses crocs.

Image: Jesse Lonergan / Image Comics

La grille à neuf panneaux est célèbre dans les bandes dessinées occidentales, mais Jesse Lonergan s’est fixé un objectif encore plus ambitieux avec Hedra: Une grille de 35 panneaux. Le résultat est une parabole de science-fiction visuellement fascinante. Découvrez notre aperçu ici, puis allez chercher la bande dessinée.

Câble n ° 2

Image: Gerry Duggan, Phil Noto / Marvel Comics

Bénissez Phil Noto et Gerry Duggan pour ce panel d’un cyclope qui a hâte de savourer un délicieux cheesesteak de Philly sur la lune.

Suicide Squad # 7

Image: Tom Taylor, Daniel Sampere / DC Comics

Suicide Squad n’a pas manqué un battement depuis son lancement à la fin de l’année dernière, et maintenant Tom Taylor réintroduit la fille de Deadshot en tant que super-héros archer en herbe avec un costume fait maison. Je l AIME.