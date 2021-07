Fear Street Partie 4: Date de sortie et toutes les mises à jour lisez ici

Fear Street a terminé sa trilogie. Cela a révélé la malédiction qui a hanté Shadyside et Shadyside pendant des siècles. Mais est-ce la vraie fin ?

Fear Street Partie 3 : 1666 s’est terminé par une surprise lorsque les fans ont vu le livre de sorts de la veuve être pris par quelqu’un. Shadyside a probablement pris le livre de quelqu’un qui sait ce qu’il pourrait accomplir, à savoir conclure un accord pour que le diable obtienne tout ce que vous voulez.

entendu de Leigh Janiak (réalisateur et co-auteur des trois films) que la scène du générique n’était pas réservée aux fans. Ils ont également des « idées » sur la façon dont Fear Street pourrait aller au-delà de cette trilogie.

La vision de Janiak est de transformer la série en une version d’horreur du MCU. Janiak a beaucoup de sources dans les livres de RL Stine et un moyen de sortir de l’histoire originale de la trilogie.

Elle a dit à IndieWire: « L’une des choses dont j’ai parlé avant d’être embauché était qu’il y avait un potentiel ici pour l’horreur Marvel, où vous pourriez avoir des meurtriers slasher de nombreuses époques différentes. »

« Vous avez le canon que nous avons de notre mythologie principale. Ceci est basé sur le fait que Shadyside abrite le diable. Il reste donc de la place pour tout le reste. J’espère que les gens aiment assez ça [more] peut être construit. Ensuite, nous pouvons commencer à réfléchir aux autres trilogies que nous pourrions faire, à ce que nous pourrions faire seuls et à quoi ressemblerait la télévision.

« Je n’y pense plus comme à la télévision ou au cinéma. C’est la meilleure chose à propos de Netflix et Rue de la peur. C’est un mélange de nouveautés. Je suis enthousiasmé par ce qui pourrait arriver d’autre.

Chaque partie a été le film le plus regardé de Netflix dans le monde au cours du week-end suivant sa sortie. Il apparaît donc de l’extérieur que Fear street a été un énorme succès pour la plateforme de streaming.

Nous ne sommes pas en mesure de localiser les chiffres de visionnage réels, nous devrons donc attendre d’entendre de Netflix comment la trilogie a été reçue.

Ils doivent attendre de voir si quelqu’un a regardé la trilogie après la sortie de chaque film.

Netflix ne l’a pas encore confirmé, mais il est possible de spéculer sur Fear Street Partie 4 si cela arrive.

Date de sortie de Fear Street Part 4

Netflix n’a pas encore révélé son intention de faire un quatrième film de Fear Street ou une nouvelle trilogie. Ces films ont eu un tel succès qu’il est naturel que Netflix continue à faire des films sur Fear Street Books de RL Stine.

Nous en avons besoin !

Netflix pourrait en commander plus de films Fear Street , mais il faudra probablement un certain temps avant de pouvoir les voir sur Netflix. Cela prend beaucoup de temps pour que cela se produise, et il faut du temps pour passer par chaque phase de production.

Bien qu’il s’agisse d’une estimation approximative, cela indiquerait que l’automne 2022 sera le plus tôt que nous puissions voir un autre film Fear Street ou la prochaine trilogie. C’est ainsi que nous estimons une date de lancement.

Il y a beaucoup de choses que vous devez faire pour que cela se produise. Et comme nous l’avons vu avec la production dans le monde, il existe toujours des difficultés et des protocoles dus à la pandémie de COVID-19. Cela pourrait ralentir les choses.

Il y aurait probablement un écart de deux ans avant le prochain Fear Street Partie 4, qui aurait lieu à l’été 2023.

