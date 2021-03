Faucon et le soldat de l’hiver: revue sans spoilers de l’épisode 1 de la mini-série Marvel de Disney +

WandaVision, la première série originale de Studios Marvel créé en Disney +, en a surpris plus d’un en racontant ce qui était arrivé à Wanda Maximoff après les événements survenus en Avengers: guerre à l’infini Oui Avengers: Fin du jeu. Bien que beaucoup n’aient pas été en mesure de se remettre des révélations montrées tout au long de ses neuf chapitres (qui, si vous n’avez pas encore pu les voir, ici vous pouvez rattraper), il est temps de mettre cela de côté et de passer en mode Faucon et le soldat de l’hiver, la minisérie tant attendue qui présente le premier de ses six épisodes annoncés ce vendredi 19 mars sur la plateforme de streaming de Disney.

Faucon et le soldat de l’hiver suivez les aventures de Sam Wilson (Anthony Mackie) O Bucky Barnes (Sebastian Stan) après les événements vus dans les derniers films de la Phase 3 du Univers cinématographique Marvel (MCU; en anglais, Univers cinématographique Marvel), dans lequel ils doivent affronter la Baron Zemo (Daniel Brühl) – Ce que nous avons vu pour la dernière fois en Captain America: guerre civile– et un groupe de mercenaires masqués. Contrairement au style narratif de WandaVision , cette production sera remplie d’action comme celles que nous avons vues sur grand écran au fil des ans.

Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent respectivement leurs rôles de Falcon et de Winter Soldier pour la mini-série tant attendue de Marvel sur Disney +. | Crédit: Disney / Broadcast

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE PREMIER CHAPITRE?

Dans le premier chapitre, nous voyons le dilemme moral dans lequel il se trouve Sam Wilson sur l’opportunité de poursuivre ou non l’héritage de Capitaine Amérique après un vieil homme Steve Rogers lui donner personnellement son bouclier (comme une sorte de torche passagère) et tout ce qui s’est passé pendant les cinq années où il a été absent à cause du ‘Spot‘, l’éradication de la moitié de l’Univers après que Thanos ait réussi à obtenir les cinq Gemmes infinies. Pendant, Bucky Barnes essaie de réorienter sa vie et de laisser son passé derrière comme lui Soldat d’Hiver, le nom tristement célèbre qu’il a gagné en tant que meurtrier qui, au cours des dernières décennies, était sous le contrôle mental de HYDRE.

À quoi pouvons-nous nous attendre dans les prochains chapitres de Faucon et le soldat de l’hiver ? La seule chose que nous pouvons prévoir, c’est que son histoire se développera à mesure que la mini-série continue de présenter ses chapitres dans Disney + et il reste à voir comment le reste des personnages annoncés dans le affiches promotionnelles comme lui Baron Zemo, le méchant de service joué par Daniel Brühl; ou l’agent Sharon Carter, personnage qui joue Emily VanCamp. Wyatt Russell est un autre des acteurs qui compose le casting de la mini-série comme John Walker, que si vous êtes un lecteur assidu des bandes dessinées de merveille, vous saurez que c’est l’alter ego du Agent américain.

L’agent Sharon Carter a fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel et réapparaît maintenant dans cette minisérie Marvel tant attendue sur Disney +. | Crédit: Disney / Broadcast

Le méchant baron Zemo a été vu pour la dernière fois dans Captain America: guerre civile et revient maintenant en tant que méchant en service dans cette mini-série Marvel sur Disney +. | Crédit: Disney / Broadcast

Dans une interview pour Divertissement hebdomadaire publié 16 mars, le scénariste principal de la série, Malcolm Spellman, a révélé que la mini-série se connectera « Avec au moins trois projets à venir » de merveille, desquels « Vous n’êtes pas encore autorisé à parler ». Et aura-t-il une deuxième saison? Kevin Feige, Président de Studios Marveldit dedans Article Qu’est-ce que vous prévoyez « Plusieurs saisons » de divers spectacles de merveille dans Disney +, mais n’a pas pu confirmer si Faucon et le soldat de l’hiver il allait être l’un d’entre eux. «Il y a un cadre particulier que les gens ont déjà aperçu dans certaines des bandes-annonces, qui est un cadre de Marvel Comics qui nous était auparavant indisponible, mais qui est plus un œuf de Pâques en soi., Il a dit.

OPINION

En bref, Faucon et le soldat de l’hiver est une bonne opportunité pour les fans inconditionnels de la Univers cinématographique Marvel, ainsi que ceux qui souhaitent rejoindre cette tendance, apprenez-en plus sur ces deux personnages qui, sans aucun doute, seront une pièce fondamentale de la Phase 4 puisque leurs histoires n’ont pas été approfondies sur grand écran comme cela s’est produit avec celles de Iron Man / Tony Stark (Robert Downey Jr.), Captain America / Steve Rogers (Chris Evans) O Thor (Chris Hemsworth), dont seul le dernier répétera son rôle de dieu du tonnerre avec le quatrième opus de sa saga intitulé Amour et tonnerre.

FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER: TEMPS À REGARDER CHAPITRE 1