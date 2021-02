FAU-G va bientôt obtenir un nouveau mode multijoueur Team Deathmatch, confirme le développeur nCore Games

26 févr.2021 17:29:59 IST

FAU-G est prêt à obtenir un nouveau mode Team Deathmatch qui permettra aux joueurs de faire équipe avec d’autres et de choisir l’option multijoueur. nCore Games, le développeur du jeu Made in France a annoncé dans un tweet que le mode multijoueur sera bientôt disponible pour les joueurs. Bien qu’aucune date fixe n’ait été mentionnée, on peut s’attendre à ce que le lancement du mode Team Deathmatch fasse un bon ajout au jeu qui n’a actuellement qu’un seul mode Campagne.

Dans le prochain mode multijoueur, il y aura deux équipes ou escouades qui s’affronteront. Pour gagner les manches, les cinq membres de l’équipe devront coordonner et tuer les ennemis, tout comme dans d’autres jeux de bataille royale comme PUBG Mobile et Freefire.

FAU-G a été commercialisé comme la réponse indienne au jeu populaire PUBG. L’acteur Akshay Kumar, associé au projet, a tweeté la nouvelle de son lancement peu de temps après PUBG a été interdit en France en septembre de l’année dernière. Il reste à voir maintenant si FAU-G est en mesure de gagner plus d’utilisateurs avec le lancement du nouveau mode.

Le jeu avait initialement bien fonctionné puisqu’il a enregistré le plus grand nombre de préinscriptions pour un jeu en France en moins de 24 heures. en décembre l’année dernière.

L’un des arguments de vente uniques de FAU-G était que les tours du jeu étaient basés sur de véritables luttes des forces armées indiennes à divers endroits comme le Ladakh. Ceci est conforme à la vision du jeu de le dédier aux Fearless And United Guards ou FAU-G.

Actuellement, le jeu n’est disponible au téléchargement qu’à partir du Google Play Store mais les fabricants ont promis qu’ils lanceraient bientôt la version iOS. En outre, le jeu est susceptible d’être lancé sur les marchés internationaux.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂