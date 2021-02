Fatalité! "Combat mortel"-La remorque n’est pas avare de violence et de sang

La bande-annonce officielle du redémarrage de « Mortal Kombat » est enfin sortie et est à la hauteur du jeu vidéo original. Le clip donne un premier aperçu du film sur le tournoi de combat brutal, dans lequel la mort décide souvent d’un duel. Les favoris des fans comme Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Jax et un nouveau visage sont déjà visibles: le protagoniste Cole Young.

La bande-annonce commence avec le major Jackson Briggs alias Jax (Mehcad Brooks) et son équipe enquêtant sur un bâtiment glacé. Le célèbre ninja des glaces Sub-Zero (Joe Taslim) vous y attend déjà. Il anéantit toute son équipe avec ses compétences sur la glace et brise également les bras de Jax – c’est ainsi qu’il obtient ses bras de robot emblématiques dans le film.

Dans un combat à mort avec les engendrés de l’Outworld

Le protagoniste du film n’est ni Sub-Zero ni Jax ni un autre personnage de l’équipe « Mortal Kombat », mais un nouveau personnage nommé Cole Young (Lewis Tan). Il est un combattant MMA et porte une mystérieuse tache de naissance sous la forme d’un dragon sur sa poitrine toute sa vie. Cela s’avère être un « ticket » pour le tournoi de combat le plus difficile au monde: le Mortal Kombat. Là, lui et les autres guerriers de l’Earthrealm doivent combattre la progéniture de l’Outworld jusqu’à la vie et à la mort.

Le film « Mortal Kombat » est un pur service de fans

Dans la production du film, le réalisateur Simon McQuoid s’est fortement inspiré de la série de jeux vidéo, dont les fans de « Mortal Kombat » devraient être particulièrement heureux. Outre les personnages déjà mentionnés, il y a Sonya Blade (Jessica McNamee), Kung Lao (Max Huang), « Raiden » (Tadanobu Asano), Mileena (Sisi Stringer), Kano (Josh Lawson), Shang Tsung (Chin Han) et plus Combattants au départ.

McQuoid traite également de la longue querelle des ninjas Scorpion et Sub-Zero lors du redémarrage. Comme on peut le voir à la fin de la bande-annonce, les grands ennemis se battront à nouveau dans un duel brutal dans le film. Et bien sûr, le slogan légendaire de Scorpion « Viens par ici! » ne manque pas, ce qui semble malheureusement un peu moins spectaculaire dans la version française (« Come here! »).