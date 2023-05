Fast X Star a une réponse de NSFW à la « question la plus stupide » de savoir pourquoi la franchise Fast and Furious n’a pas pris fin

Le Rapide furieux franchise aurait dû se terminer après son troisième film. C’est du moins ce que son box-office semblait suggérer, car la série obtenait des rendements décroissants et les critiques n’aidaient pas particulièrement. Cependant, quelques films à partir de là, quelque chose a changé et soudain, la franchise a poussé vers la barre du milliard de dollars, qu’elle a finalement atteinte. Furieux 7 en 2015. Suivi, Le sort des furieux a également dépassé le milliard de dollars, tandis que les retombées Hobbs & Shaw et 2021 F9 les deux ont atterri dans de solides tranches de 700 millions de dollars.





Avec Fast X maintenant en salles, ayant pris environ 360 millions de dollars à ce jour et deux autres films apparemment prévus aux côtés de retombées potentielles, la star de la franchise Ludacris a donné une réponse très directe à ce qu’il a appelé la question la plus stupide du monde; pourquoi continuent-ils à faire Rapide furieux films? Il a déclaré au podcast All the Smoke :

« C’est la question la plus stupide du monde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que peu importe dans quelle industrie nous sommes; podcasts, musique, films – il s’agit d’un résultat net. Tout dépend de combien vous dépensez par rapport à combien vous gagnez. Nous gagnons des milliards de f —— ng dollars. Bro, et je dis ça comme, je te donne mon cœur. Je n’essaie pas de me vanter ou rien. Donc, quand vous dites – quand certains d’entre vous continueront à dire, « Pourquoi diable continuez-vous à tourner ces films? » Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que si vous dépensez 200 millions de dollars et que vous gagnez un milliard, qui va vous dire d’arrêter de tourner des films alors que vous gagnez 800 millions de dollars. Comment? »

Il est difficile de contester la logique qui sous-tend cette déclaration, mais compte tenu X rapide est venu avec un budget annoncé de 340 millions de dollars, le film aura du mal à être aussi rentable que certains de ses prédécesseurs.

En relation: Le directeur de Fast X était sûr qu’une scène troublante de l’amour ou de la haine de Jason Momoa devrait être coupée





Quand la franchise Fast & Furious prendra-t-elle fin ?

C’est une question qui n’a pas vraiment de réponse. Comme cela a été suggéré, la franchise s’avère toujours populaire auprès du public, et tant que cela continuera, il y aura toujours quelqu’un prêt à financer le prochain film. Alors que le principal Rapide furieux la franchise semble arriver à et après ses 12e versements – déjà élargie par rapport à sa proposition Rapide 11 finale – il est déjà question d’un spin-off dirigé par des femmes de la franchise en cours de développement et d’un certain nombre d’autres personnages qui auront tous potentiellement leurs propres films ou émissions de télévision.

Bref, il y a très peu de chance que le Rapide furieux saga va simplement se garer et freiner pour de bon. Tout au plus, il peut faire un court arrêt au stand pour décider où se situent ses priorités, mais les moteurs continueront de tourner pendant un certain temps encore.

X rapide est actuellement à l’affiche dans les salles du monde entier, avec Rapide 11 devrait arriver l’année prochaine.