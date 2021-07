Fast & Furious Spy Racers Saison 5 Bande-annonce et tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



La nouvelle bande-annonce Coureurs espions rapides et furieux La cinquième saison de la série animée est sortie. Il présente Tony Toretto, le reste de son équipage et leur aventure dans le Pacifique Sud. La série animée de Netflix a été un succès, élargissant son audience. Rapide furieux Créez de nouvelles aventures de course pour un public plus jeune Coureurs d’espionnage Les stars Tyler Posey et Charlet Chung, Jorge Diaz et Camille Ramsey. Renee Elise Goldsberry est Renee Elise Goldsberry.

Spy Racers se déroule dans le monde des films Fast and Furious et suit les aventures de Tony Toretto. Tony est le plus jeune cousin de Dominic de Vin Diesel. Tony et un groupe d’amis suivent les traces de son cousin Dominic et se lancent dans diverses opérations d’espionnage internationales pour Mme Nowhere est une agence secrète équivalente à M. Nobody dans les films (Kurt Russell). L’équipage de Spy Racers a voyagé dans le monde entier de Rio et du Mexique à l’Afrique au cours de ses quatre premières saisons. Maintenant, ils vont dans le Pacifique Sud.

Dans une nouvelle bande-annonce, Coureurs espions rapides et furieux a été dévoilé. Tony et son équipage se battent pour empêcher un dispositif de contrôle mental maléfique de devenir opérationnel. Ils doivent transformer leurs supercars en sous-marins pour participer à des courses sous-marines intenses. Cette bande-annonce montre la même action et le même style auxquels les fans se sont habitués, et il semble que la nouvelle saison sera encore meilleure. Vérifiez Coureurs espions rapides et furieux bande-annonce de la saison 5 ci-dessous.

La saison 5 de Spy Racers, après le succès de F9, est dans le collimateur de la franchise Fast. La série Netflix peut être un modèle pour l’avenir de F9, avec seulement deux autres films restants dans la saga principale. Les retombées de Fast and Furious pourraient avoir plus de sens que des films de base supplémentaires. Les films ont tenté de spin-off avec Hobbs & Shaw mais il n’a pas répondu à leurs attentes. La réponse positive des fans à F9 suggère que la série pourrait être de retour sur les rails.

On ne sait pas encore combien de temps cela prendra. Coureurs espions rapides et furieux L’émission continuera, mais sa structure lui permet d’être renouvelée pour des saisons supplémentaires. L’émission a été bien accueillie par la critique et est un succès auprès du service de streaming. Monde rapide à un tout nouveau public. Nous espérons que cela vous sera utile. Coureurs de vitesse rapides et furieux Saison 5 Plus de la même excitation et le même succès seront les vôtres.

