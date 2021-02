Fantastic Beasts: David Yates envisage toujours de réaliser les derniers films

Tout au long de la franchise de « Harry Potter», Une variété de réalisateurs ont pris sur eux d’apporter à l’écran le monde qui JK Rowling créé dans l’une des sagas pour enfants les plus acclamées et appréciées au monde. De la vision joyeuse et fantaisiste qui Chris Columbus nous a présenté Poudlard dans ses deux premiers versements, même la vision la plus sombre de Alfonso Cuaron dans « Le prisonnier d’Azkaban».

David Yates Il était en charge de prendre les rênes de la saga dès le cinquième opus, et selon l’actrice Katherine WaterstonTout semble indiquer qu’il sera également en charge de diriger les cinq tranches du spin-off / prequel « Bêtes fantastiques».

La production du troisième opus de cette nouvelle franchise a été temporairement suspendue en raison de l’émergence d’un cas positif de Covid-19 chez l’un des membres de l’ensemble. À ce stade, pendant tout le temps que Yates a investi dans le «Monde magique«Il n’est pas surprenant qu’il soit fortement lié à l’avenir de la franchise.

«Je pense qu’il les dirigera tous. Je pense que c’est très intéressant », a-t-il commenté Waterston dans une conversation avec Collider. «Il a travaillé très étroitement avec JK Rowling depuis longtemps et très peu de gens y ont accès car c’est un peu isolé et je ne peux pas imaginer comment ça pourrait fonctionner autrement, franchement ».

Malgré ses remarques sur la vaste connaissance de Yates de la franchise, Waterston reconnaît qu’elle n’était pas entièrement préparée lorsqu’elle a rejoint le casting du premier opus. «Je ne savais pas à quel point une franchise était différente d’un film, vous savez? L’engagement, la durée du tournage, la durée des tournées de presse, combien de votre année cela vous demande », explique l’actrice.

L’actrice est reconnaissante que la seule chose qui n’ait pas changé est la façon dont une histoire est racontée sur le plateau de tournage. «Parce que si ce n’était pas le cas, je ne me sentirais pas à ma place dans ce genre d’environnement parce que c’est une excellente machine. Mais au final, le travail est le même, vous pouvez donc vous connecter avec cette personne dans un moment de calme », conclut-il.

En 2017, l’actrice aurait déjà fait partie d’une autre célèbre saga du cinéma à travers son rôle principal dans «Alien: Covenant», Dont l’accueil désastreux au box-office et les critiques empêcheraient la possibilité d’une suite, sans oublier l’achat de 20th Century Fox de la part de Disney. « Bêtes fantastiques 3»Devrait sortir en salles en juillet 2022.