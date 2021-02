Fantastic Beasts 3 Star révèle des détails surprenants sur le rôle de Mads Mikkelsen en tant que Grindelwald

La décision de refondre Bêtes fantastiques méchant Gellert Grindelwald pour Bêtes fantastiques 3 a été volatile, et bien que de nombreux fans ne soient pas satisfaits du principe du remplacement de Johnny Depp, le choix de Hannibal La star Mads Mikkelsen est indéniablement inspirée. Mettant le drame de côté, beaucoup se demandent comment Mikkelsen sera présenté, et maintenant, reviennent Bêtes fantastiques La star Katherine Waterston a offert un aperçu surprenant, révélant qu’elle ne partagera aucune scène avec l’acteur dans la suite à venir.

« Vous savez, j’ai traîné avec Mads à Venise. Nous étions là-bas à la même heure cet été et je ne l’avais jamais rencontré auparavant et j’ai passé un bon moment avec lui. Il est totalement adorable. Mais c’était avant qu’il ne soit choisi – Je pense que c’est vrai – je pense que c’était juste avant qu’il ne soit choisi et nous n’avons rien ensemble dans le film, donc je ne sais pas ce que c’est de travailler avec lui malheureusement, mais peut-être qu’un jour nous le ferons. «

Il semble très étrange que la sorcière de Waterston et ancien Auror, Porpentina Goldstein, ne partagera aucun temps d’écran aux côtés du méchant de Mikkelsen, surtout si l’on considère que 2018 Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald s’est terminée avec le passage de sa sœur Queenie (Alison Sudol) aux côtés de Grindelwald dans l’espoir que cela lui permettra de continuer sa relation avec No-Maj Jacob Kowalski (Dan Fogler) en paix.

Les fans du Bêtes fantastiques La franchise a été choquée d’apprendre que Warner Bros avait demandé à Johnny Depp de quitter le rôle du méchant central. L’intention avait toujours été que Depp joue le rôle tout au long du reste de la série, mais cela a changé lorsque l’acteur a perdu un procès en diffamation contre un tabloïd britannique. Mads Mikkelsen a été rapidement annoncé pour le rôle avant d’être officiellement confirmé comme remplaçant de Depp.

Production sur Bêtes fantastiques 3 a été récemment interrompu, Warner Bros. étant obligé de suspendre le tournage de la prochaine suite du monde sorcier conformément aux réglementations en matière de santé et de sécurité qui ont été mises en place dans le contexte mondial actuel. Le tournage est en cours au Royaume-Uni, la production étant désormais susceptible d’être arrêtée pendant au moins deux semaines.

Alors que les détails du tracé pour Bêtes fantastiques 3 rester hermétique, il continuera sans aucun doute à s’accumuler jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre des sorciers qui se déroule en parallèle. Il y a des plans en place pour faire jusqu’à 5 films dans la franchise, avec Katherine Waterston révélant que le réalisateur David Yates les dirigera tous. « Je pense qu’il est censé les diriger tous », a révélé l’actrice. « Je pense que c’est très intéressant. Il a travaillé très étroitement avec [franchise creator] JK Rowling depuis longtemps et très peu de gens ont accès à elle car elle est assez isolée et je ne peux donc pas vraiment imaginer comment cela pourrait fonctionner autrement. «

Bêtes fantastiques 3 stars Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Jude Law comme Dumbledore, Mads Mikkelsen comme Gellert Grindelwald, Ezra Miller comme Credence, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Dan Fogler comme Jacob Kowalski et Katherine Waterston comme Tina Goldstein. Harry Potter Le créateur JK Rowling écrit le scénario aux côtés de Steve Kloves, avec le réalisateur de retour David Yates à la barre. On ne sait pas si ce retard entraînera le report de la date de sortie du film, donc pour l’instant, Bêtes fantastiques 3 devrait sortir en salles le 15 juillet 2022. Cela nous vient de Collider.

Sujets: Fantastic Beasts 3, Harry Potter