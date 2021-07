Fantastic Beasts 3: date de sortie, distribution, intrigue et plus de mises à jour

– Publicité –



Les Animaux Fantastiques 3: La première entrée du Harry Potter Fantastic Beasts était un spin-off à succès critique et financier. Il a également été aimé instantanément par tous les fans et a capturé cette magie qui rendait la série originale si confortable et chaleureuse. Le deuxième film, sorti en 2018, avait tout autant de magie. Le film n’avait pas la même capacité. Bien qu’il ait été considéré comme un succès financier, il n’a pas été perçu favorablement par les critiques. C’était plus un gâchis déroutant qui n’avait aucun sens du point de vue de la narration.

Le retard dans la sortie du troisième film rend difficile de savoir s’ils seront en mesure de faire une solution rapide. Ou si presque tous ses Horcruxes ont été détruits. Il y a encore de l’espoir qu’un nouveau film dans World Franchise et le troisième film de la série Fantastic Beast gagnent du terrain. Jetons un coup d’œil à Fantastic Beasts 3: Tout ce que vous devez savoir.

Date de sortie des Animaux fantastiques 3

La date de sortie du film a été annoncée le 15 juillet 2022. Mais cette date n’est qu’une estimation et pourrait changer en fonction de la pandémie de l’année prochaine. Le public sera toujours impatient d’en savoir plus sur les personnages et sur ce qui se passera trois ans après la sortie du film 2.

La polémique autour de cette série est bien réelle. Il ne s’agit pas de la piètre performance du film au box-office, des tweets problématiques de JK Rowling qui ont entraîné un recul majeur des fans et d’un public mondial, mais les fans sont toujours curieux de découvrir le scénario.

Fantastic Beasts 3 – Mises à jour sur les membres de la distribution

Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp qui a été accusé d’abus et a fini par jouer Grindelwald. Cette photo présente Eddie Redmayne dans le rôle de Newt, Jude Law dans le jeune Albus Dumbledore, Katherine Waterston dans le rôle de Tina Goldstein, Dan Fogler dans le rôle de Jacob Kowalski, Alison Sudol dans le rôle de Queenie Goldstein.

L’histoire des Animaux fantastiques 3

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’intrigue exacte du film, il est possible de deviner sur la base des films précédents.

On peut voir Gellert Grindelwald combattre Albus Dumbledore. Cela pourrait conduire à leur combat à la fin. Nous pouvons également voir l’histoire de Credence, alors qu’il apprend qu’il est Aurelius Dumbledore.

Newt, Tina et Jacob doivent trouver un moyen de vaincre le mal et de sauver leur monde magique d’une mort certaine. Les arcs de personnages individuels de ce film seront certainement très intéressants, en particulier parce que le film au milieu de la saga de cinq films sera une narration complète du passé tel qu’il s’est passé avant Poudlard.