Fallout New Modifications Mole Rat Taxi Une autre faction et quelques-unes des nouvelles colonies

Lorsque vous avez rencontré suffisamment de paramètres régionaux dans Tomber: New Vegas, naviguer dans le Mojave devient un peu trop simple. Même si le patrouiller peut vous faire désirer un hiver nucléaire, à mi-parcours du jeu, surtout après avoir découvert New Vegas, vous devriez arrêter de le patrouiller complètement. Alors pourquoi ne pas ajouter de l’excitation à un voyage rapide ?

Transporters: Immersive Fast Travel sur Nexus Mods y parvient en fournissant un service de taxi Mole Rat. Les utilisateurs ont accès au nouveau mode de transport grâce au mod, qui ajoute également une faction et une quête entièrement nouvelles. Bien que le service ne soit pas bon marché, il offre un moyen beaucoup plus bizarre mais toujours respectueux des traditions de se déplacer dans le désert.

Selon la description, les tout nouveaux Transporters sont l’un des plus anciens groupes de la côte ouest. Ils descendent de peuples primitifs qui ont longtemps été capables de domestiquer et d’utiliser des rats-taupes comme moyen de transport. En conséquence, ils offrent aux étrangers les avantages de cette compétence, bien qu’à un coût.

Le hack fait plus que rendre les déplacements rapides plus réalistes. De plus, 300 lignes de dialogue vocal ont été ajoutées pour développer davantage le nouveau groupe. Vous recevez également Pueblo Manifesto, une toute nouvelle communauté servant de quartier général des opérations des transporteurs. Un marchand et une quête secondaire se trouvent ici.

Les rats géants peuvent se déplacer rapidement grâce au patch Multimedia Fast Travel de StealthDick.

Tous les ajouts DLC de New Vegas et le très apprécié Tale of Two Wastelands sont compatibles avec le mod.

Aujourd’hui, le chauffeur de taxi du monde post-apocalyptique effectue plus d’une centaine de trajets. D’autres nécessitent un accès même si le joueur n’y est pas allé, tandis que d’autres doivent être activés au préalable.

Il existe de nombreux autres mods que les joueurs de New Vegas peuvent utiliser pour approfondir leur expérience. Par exemple, vous pouvez désormais être véritablement un transporteur, comme nous l’avons récemment couvert par un autre moddeur.