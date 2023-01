Fallen Sequel Night Has Fallen se passe toujours, mais cela pourrait prendre un certain temps, dit Gerard Butler

Star de cinéma d’action Gérard Butler a offert un aperçu du développement de L’ange est tombé suite, La nuit est tombée. S’adressant à Comicbook.com, Butler a révélé qu’il y avait toujours des plans en place pour ramener Déchue dirigez l’agent des services secrets Mike Banning pour une autre aventure explosive, mais cela pourrait prendre un peu de temps avant qu’il n’atterrisse dans les salles.





« Nous avons un script pour cela, mais je n’y ai pas travaillé pour le moment. Nous avons une idée vraiment amusante, elle doit juste être développée. Mais ça a été amusant récemment, faire de l’action. Je dirai – Je veux jouer davantage les Tom Hanks des films d’action. Permettez-moi de faire une pause dans le Mike Banning, où il y a littéralement sept ou huit séquences de combats complets dans chaque film, des combats au poing. Et en fait, revendiquer les personnages qui sont réels, qui ont tirer quelque chose d’extraordinaire d’eux-mêmes auquel un public peut vraiment s’identifier parce que c’est ce dont nous avons besoin en ce moment. »

Taquiner l’idée « amusante » qu’ils ont en réserve pour La nuit est tombée, Butler a révélé un léger changement dans sa trajectoire de carrière – devenant le Tom Hanks des films d’action. Voulant plutôt jouer le rôle de tout le monde qui doit surmonter ses peurs et passer à l’action plutôt que l’homme d’action habile et accompli, Butler cherche pendant un certain temps à s’éloigner du capable Branning. Et ainsi, selon Butler, est le monde.

« Nous avons besoin, d’une certaine manière, de vrais héros. La vie est dure, c’est un peu une échappatoire et je pense qu’il faut aller voir des films comme celui-ci et se mettre dans ce genre de scénarios infernaux et ensuite pouvoir repartir , mais peut-être en tirer quelques idées, ou simplement s’en inspirer et s’amuser beaucoup, c’est cool. C’est génial de faire ces films qui sont une évasion.

Détails du terrain pour La nuit est tombée sont actuellement gardés secrets, mais nous savons que le réalisateur Ric Roman Waugh et le scénariste Robert Mark Kamen reviendront aux côtés de Butler.





Gerard Butler démontrera ensuite son ensemble particulier de compétences d’action en avion

Avant de reprendre le rôle de l’inarrêtable Mike Banning dans La nuit est tombéeGerard Butler commencera son voyage en tant que Tom Hanks des films d’action avec Avion. Décrit comme un « film d’action à poings blancs », Avion suit Butler en tant que pilote Brodie Torrance, qui sauve ses passagers d’un coup de foudre en effectuant un atterrissage risqué sur une île déchirée par la guerre – seulement pour découvrir que survivre à l’atterrissage n’était que le début. Lorsque la plupart des passagers sont pris en otage par de dangereux rebelles, la seule personne sur laquelle Torrance peut compter pour obtenir de l’aide est Louis Gaspare, un meurtrier accusé qui était transporté par le FBI. Afin de sauver les passagers, Torrance aura besoin de l’aide de Gaspare et apprendra que Gaspare a plus à offrir qu’il n’y paraît.

Réalisé par Assaut sur l’enceinte 13 et Père de sang Jean-François Richet et écrit par Charles Cumming et JP Davis, Avion met en vedette Mike Colter (Luc Cage), Daniella Pineda (Dominion du monde jurassique), Yoson An (Mulan), Rémi Adeleke (Transformers : le dernier chevalier), Haleigh Hekking (Action Royale), Lilly Krug (Chaque bouffée que tu respires), Joey Slotnick (La liste noire), Olivier Trevena (Pendant que nous dormons), et la nouvelle venue Kelly Gale aux côtés de Butler.

Avion est prévu pour le 13 janvier 2023.