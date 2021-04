Fallen Knight est un jeu de plateforme d’action PS4 avec un mécanisme de moralité intrigant

Le jeu de plateforme d’action solide Fallen Knight arrive sur PlayStation 4 le 23 juin, selon la nouvelle bande-annonce du jeu basée sur les boss. Comme évoqué, il y a des combats à l’épée rapides et se déroule dans un avenir aux couleurs vives.

« Fallen Knight est un conte futuriste qui vous permet de jouer en tant que descendant du grand Lancelot de Arthurian Legend. Battez-vous contre une organisation terroriste meurtrière cherchant à révéler des secrets que vous avez juré de protéger. Affrontez des boss uniques en remplissant votre serment de la ronde. Table et combattez pour les forces du Bien », lit-on dans le texte officiel.

Mais peut-être la promesse la plus intrigante de Fallen Knight est qu’il a une sorte de système de moralité. Lorsque vous battez un ennemi, vous aurez la possibilité de le désarmer, au lieu de le mettre à l’épée. Cela débloque des « fins alternatives », ainsi que différentes capacités et améliorations. On dirait que cela pourrait être une version intéressante de la formule de défilement latéral.

Fallen Knight est-il sur votre radar? Dégainez votre lame dans la section commentaires ci-dessous.