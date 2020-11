Fallen God pour PC, ne ressuscitez pas les dieux …

Nous vous apportons l’analyse de Spellforce III: Fallen God, la nouvelle extension du jeu de stratégie et de jeu de rôle qui est pratiquement plus un jeu qu’une extension.

Le troisième volet de Spellforce continue son voyage à travers ces terres inhospitalières qui sont celles du monde PC et ils nous laissent une nouvelle extension. Dans le Revue Spellforce III: Dieu déchu, nous vous disons comment c’est un titre qui se comporte pratiquement comme s’il s’agissait d’un jeu indépendant.

On peut jouer le titre pas besoin de mettre la main sur les éditions précédentes, comme s’il s’agissait d’un jeu séparé. Cependant, nous perdrons une grande partie de l’histoire qu’ils nous racontent, de leur monde et des autres factions.

Nous vous dirons ce que cette extension rapporte et comment elle se sent aux commandes de nos PC.

Nous allons avec l’un des trolls

Comme toute extension fournie, il est de votre devoir et de votre obligation de nous apporter de nouveaux éléments. Surtout au format contenu, mais aussi en mode histoire. Et dans ce cas, les deux conditions sont remplies.

Spellforce III: Dieu déchu nous permettra de contrôler une nouvelle faction RTS qui dans ce cas sont les trolls. Nous allons nous mettre dans la peau d’Akrog, celui que tout le monde veut devenir le nouveau chef de la tribu. Notre première tâche sera de préparer le rituel qui nous donnera un tel honneur mais, comment pourrait-il en être autrement, le malheur se profilera comme nous comme le détective Conan partant en vacances et causant des meurtres partout où il ira.

Dans notre cas, ils nous laisseront la tribu pour le dragage et ce sera notre mission, en tant que nouveau chef, de les sauver tous de l’extermination et, comme nous le sommes, d’une maladie qui ravage tous les trolls de toutes les factions (oui, plus tard Nous parlerons de ce à quoi ressemble Warcraft III, ne vous inquiétez pas.)

Si vous vous demandez quelle est la signification de « Fallen God » dans son sous-titre, c’est précisément ce que j’allais vous dire maintenant. L’intrigue nous conduira rapidement à une proposition discutable: réveiller un ancien dieu pour nous aider à résoudre des problèmes. Et malgré le fait que, comme dans un film d’horreur où les protagonistes se séparent, on sait que les dieux dorment mieux, il va falloir donner un avantage à l’intrigue.

Mélanger RPG et RTS

Spellforce est en soi une saga qui mêle le concept de jeu de rôle et de jeu tactique en temps réel. D’une part, nous pouvons gérer nos héros comme s’il s’agissait d’un Baldur’s Gate, par exemple. Mais nous devrons également accéder à la gestion des camps et des troupes pour pouvoir faire face aux plus grands défis qu’un seul héros ne peut pas combattre.

Ce mélange, si nous sommes fans de jeux RTS, nous nous rendrons compte que cela nous rappelle, et beaucoup, ce que nous avons déjà vu à l’époque dans Warcraft III. Le jeu de base s’est plongé dans les deux domaines pour donner une expérience très intéressante et Fallen God continue avec lui. Ainsi, dès le début, nous prendrons le contrôle d’une poignée de héros, dont Akrog, qui auront leur arbre de compétences, leurs niveaux et leur équipement.

La personnalisation de ce type d’unités est relativement large puisqu’elles nous offriront des possibilités en fonction de ce que chacune d’elles représente. Ainsi, ils auront toujours une branche fixe, mais on pourra en choisir une autre pour diversifier un peu leur fonction. Bien sûr, n’essayez pas de mettre quelque chose de magicien à une bête de quinze ans car le jeu ne vous laissera pas le faire directement.

Si vous prenez le titre en premier, sans avoir parcouru les trois autres, il est possible que vous vous perdiez un peu avec la représentation des classes qui y sont. De nombreuses options, branches et compétences vous seront présentées. Mais tout comme le jeu de base, nous pouvons choisir les prédéfinis pour comprendre et une fois prêt, choisir la difficulté la plus élevée et nous mettre à l’épreuve en sachant ce que nous faisons.

Tactique plus simple

L’autre partie du jeu est le RTS. Dans ce document, nous devrons prendre le contrôle d’un camp et collecter des ressources, du matériel et former des troupes pour pouvoir se débarrasser des camps ennemis. Ainsi, en plus des soldats que nous fabriquons, nous aurons également l’aide des héros et de leurs capacités.

Le « problème » avec le mélange de ces deux mondes est qu’ils tombent tous les deux un peu à mi-chemin. Oui, c’est vrai que le rôle du rôle a été beaucoup amélioré et nous allons trouver des personnages qui peuvent être mis à jour de plusieurs façons. En ce sens, la personnalisation donne au Warcraft III susmentionné quelques coups de pied dans le ventre. Mais encore, n’attends rien au-delà d’un coup de pinceau à la surface de ce type de jeu.

Côté RTS, le schéma et le rapport de force sont également améliorés par rapport aux autres titres, bien que cela simplifie grandement le triangle des avantages et des inconvénients. Les troupes que nous avons ne sont pas aussi nombreuses et différentes que dans un jeu RTS exclusif et bien qu’elles aient des détails différents (au-delà des graphiques), nous constatons que il y a toujours un substitut à une troupe dans n’importe quelle faction.

Cela ne facilite pas les combats, soyez prudent. Bien sûr, l’équilibre est suffisamment bien construit pour que nous devions utiliser nos têtes avant de nous diriger vers une base ennemie. En de nombreuses occasions, nous serons obligés pour contrôler unité par unité, pas seulement les troupes elles-mêmes, car cela dépendra de la survie ou non de nombreux alliés. Mettre un petit soldat à l’écart pour perdre l’aggro et le renvoyer au combat peut être crucial. Surtout dans les unités avec une santé faible mais beaucoup d’attaque.

Il regarde et joue avec panache

Il faut reconnaître que Spellforce III: Fallen God a l’air et sonne vraiment bien. Nous sommes face à un jeu qui, sans avoir à atteindre son niveau maximum de puissance graphique brute, est un délice pour les yeux coupables (coupable de 45Secondes.fr, ce n’est pas que nous faisons des méfaits là-bas).

Les héros, lorsqu’ils changeront d’équipement, changeront leur image pour ce qu’ils ont équipé. Les bâtiments du camp ne sont pas toujours exactement les mêmes et les animations de combat sont très bien détaillées. Bien sûr, je dois admettre que de mon point de vue, certaines choses sont trop lentes, comme certains mouvements ou réarrangements de troupes lorsque vous changez d’objectif.

Quant au fonctionnement du mélange des deux genres, on peut le dire assez bien. C’est amusant et divertissant de prendre un peu de temps pour la partie jeu de rôle mais ils sont presque toujours très bien différenciés dans le temps. C’est-à-dire, ou nous jouons un rôle ou nous jouons RTS. Le mot «mix» n’est donc pas le plus approprié.

Conclusions de la revue Spellforce III: Dieu déchu

Pour clore l’analyse de Spellforce III: Fallen God, je vais répondre à la question existentielle typique d’une analyse: la recommandez-vous? Eh bien regardez, oui et non. Si vous faites partie de ceux qui recherchent une stratégie qui doit reposer sur les sens de chacun des poils de votre aisselle, certainement pas. C’est un jeu où la partie RTS est importante mais ne va pas à un niveau de profondeur élevé.

D’un autre côté, si vous aimez les jeux de stratégie et que vous les appréciez mais que vous ne voulez pas vous coucher tous les soirs en pensant que vous ne valez pas un stratège de guerre, il répondra sûrement à vos attentes. Ce n’est pas que ce soit facile, c’est que c’est un bon point d’entrée pour accéder à ce type de contenu. Ensuite, vous décidez si vous voulez ou non opter pour quelque chose de plus sérieux.

Finalement, si vous cherchez un rôle, ce n’est certainement pas votre jeu. C’est une touche intéressante mais ce n’est pas la principale, et l’existence du RTS peut faire souffrir votre expérience de jeu de rôle.

Ce jeu est, comme je l’ai dit, pour ceux qui veulent une expérience mixte entre les deux mondes sans qu’aucun des deux ne soit trop profond. Vous pouvez passer des heures et plus avec les escarmouches (en ligne ou hors ligne) et vous pouvez profiter de l’histoire qui vous lancera, au moins, environ 15-20 heures. Si vous gardez cela à l’esprit, vous connaissez déjà ma réponse à la question.