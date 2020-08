Fall Guys révèle la taille surprenante de ses personnages

Une des plus grandes surprises de l’année, sinon le plus, est Les gars de l’automne. Il a fait son chemin dans les plus grands jeux grâce à de nombreux facteurs; non, il ne présente pas un gameplay frénétique et rapide, ni des caractéristiques qui ont été une tendance dans le passé au-delà du genre Bataille royale. Cependant, il a un gameplay simple qui, à son tour, promet des rires dans chacun de ses jeux. Et que dire de sa grande direction artistique si sympathique et colorée, avec ces petits personnages potelés … Eh bien, ils ne sont pas si petits.

Et c’est que ce fait curieux l’a révélé propre compte rendu officiel de Twitter par Fall Guys. Et la réponse est assez surprenante, puisque ces adorables personnages mesurent 183 centimètres de haut (6 pieds de haut), ils sont donc un peu plus gros qu’on pourrait l’imaginer. Et à cela s’ajoute non seulement la hauteur, mais aussi la largeur. Vous savez déjà que les personnages de Les gars de l’automne ils sont assez ronds et leur hauteur n’est pas trop supérieure à leur largeur. De cette façon, il faudrait réfléchir à deux fois avant d’essayer de donner un câlin à ces “poupées” aussi adorables qu’elles soient …

Enfin, nous vous rappelons qu’actuellement les garçons de Médiatonique ils ont dans leurs plans une nouvelle mise à jour avec divers paramètres. Nous vous invitons également à voir à quoi ressemblait Fall Guys à ses débuts de développement, lorsque les tests n’étaient que des prototypes.

