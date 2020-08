Fall Guys reçoit sa deuxième mise à jour aujourd’hui; découvrez ici toutes les actualités

Hier, les responsables de Les gars de l’automne ils ont révélé au monde que bientôt le jeu vidéo recevrait une nouvelle mise à jour, indiquant certains changements et indiquant que, bien qu’elle n’ait pas de date fixe, la mise à jour arriverait tout au long de la semaine. Médiatonique aujourd’hui a donné une surprise et a communiqué que Cette deuxième mise à jour de Fall Guys est désormais disponible pour tous les joueurs, à la fois sur PC et PS4.

Cette deuxième mise à jour, cependant, apporte quelques changements par rapport à ce qui a été montré hier. Plus précisément, c’est la possibilité de voir les coéquipiers d’abord celui qui a été supprimé des notes de mise à jour finales. La première mise à jour des coéquipiers a été retardée car elle n’était pas prête pour le moment, mais nous ne voulions pas non plus retarder tout ce patch », expliquent-ils.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle mise à jour est maintenant disponible dans Fall Guys et vous trouverez ci-dessous les notes de mise à jour complètes:

Notes de mise à jour de Fall Guys Update 2

Avant qu’ils ne puissent jouer des épreuves par équipe et qu’une des équipes avait un joueur plus ou moins que les autres, ce n’était donc pas équilibré. Maintenant ils ne joueront que lorsque toutes les équipes pourront avoir les mêmes joueurs.

Ont été ajoutés paramètres du contrôleur , cette option n’est donc disponible que pour PlayStation 4. Vous pouvez désormais inverser les axes X / Y et modifier la sensibilité.

, cette option n’est donc disponible que pour PlayStation 4. Vous pouvez désormais inverser les axes X / Y et modifier la sensibilité. Sur PS4, les performances de l’interface de jeu ont été améliorées pour les modèles slim standard PS4 et PS4.

Escalade de lave: maintenant, certains obstacles mobiles ne peuvent pas être attrapés.

maintenant, certains obstacles mobiles ne peuvent pas être attrapés. Le club de saut: changé la géométrie pour éviter un exploit. De plus, un bug avec la caméra a été corrigé.

changé la géométrie pour éviter un exploit. De plus, un bug avec la caméra a été corrigé. Les boîtes de dialogue de la boutique ont été améliorées. Les gars de l’automne pour éviter les sélections accidentelles.

pour éviter les sélections accidentelles. Ont été adressés le 5 plantages plus fréquent.

Correction de certains visuels dans certains costumes.

L’interface utilisateur sur PS4 (et non sur PS4 Pro) a été améliorée.

Ajout de la possibilité de changer le bouton de saut avant au Japon.

Les trophées / succès peuvent désormais être affichés correctement dans toutes vos langues.

Au dernier point, ils plaisantent qu’ils ont nerf la vitesse de déplacement de l’équipe jaune (évidemment non).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂