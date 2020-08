Fall Guys: Mediatonic recherche des artistes et développeurs pour son équipe

Le jeu du moment est, sans aucun doute, Les gars de l’automne, qui a éclaté il y a moins d’un mois devenant une des plus grandes surprises de tout cette année dans l’industrie du jeu vidéo. La communauté des acteurs de ce travail est devenue tellement importante qu’il est tout à fait certain que beaucoup de ces utilisateurs voudraient travailler sur le jeu avec l’équipe de Médiatonique. Êtes-vous un de ceux qui sont intéressés? Eh bien, vous avez de la chance, car l’étude recherchez de nouveaux employés.

Cela a été annoncé via le compte officiel de Twitter de Médiatonique, où ils sont déclarés recherche active de nouveaux employés. Si vous souhaitez jeter un œil aux différentes offres d’emploi des responsables Les gars de l’automne, il suffit de cliquer sur ce lien. Ils sont intéressés par les développeurs suivants:

Artistes

Créateurs

Ingénieurs

Bien que le succès de Les gars de l’automne que ce soit incontesté, aspire à continuer d’augmenter le nombre d’acteurs actifs dans un déjà annoncé et très attendue Saison 2, chargée d’un thème médiéval dans ses peaux et des tests. A tel point qu’il est déjà devenu le jeu le plus téléchargé de l’histoire de PlayStation Plus.

“Fall Guys: Ultimate Knockout oppose des hordes de prétendants en ligne dans une confrontation folle qui se déroule tour après tour au milieu d’un chaos croissant jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul vainqueur. Surmontez des obstacles bizarres, frayez-vous un chemin à travers des concurrents indisciplinés et battez les lois inflexibles de la physique sur votre chemin cahoteux vers la grandeur. Laissez votre dignité à la porte et préparez-vous à subir des échecs scandaleux dans votre tentative de réclamer la couronne! “

