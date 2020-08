Fall guys : le succès du jeu fait planter les serveurs

L’histoire d’amour avec Animal Crossing : New horizons s’est terminée . Fall Guys : Ultimate Knockout est maintenant l’un des titres préférés d’un grand nombre de joueurs . Le 4 août, le jeu multijoueur très farfelu a été lancé sur PlayStation 4 et Windows PC via Steam, et les joueurs ont vite saturés les serveurs.

Plus de 120 000 joueurs se sont connectés au jeu lors de son lancement mardi matin, a déclaré le développeur sur Twitter. Il a causé des problèmes de connexion qui ont mis les serveurs hors ligne pendant un certain temps alors que les serveurs étaient renforcés. Les serveurs sont de nouveau en ligne à partir de 11h42 EDT, mais Mediatonic a dû désactiver la création de comptes pour les utilisateurs de PlayStation 4 afin de faire face à l’afflux de joueurs. A 12h40 EDT, le compte Twitter des Fall Guys a indiqué que l’équipe “travaille toujours dur pour améliorer les choses”, les serveurs revenant lentement en ligne.

Just had to apologise to the server team I tweeted this is a joke yesterday and everyone laughed But today, when I did it in real life… It turns out you’re not supposed to slap the top of the server 😓 https://t.co/UOmXHmWyWh — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 4, 2020

Des serveurs déjà renforcés mais vite dépassés

Les joueurs signalent encore des erreurs lors de la connexion et lors des recherches de matchs, ainsi que des erreurs de réception de récompenses à la fin d’un match. En ce qui concerne l’erreur relative aux récompenses, les joueurs devraient recevoir les “récompenses manquantes” lors de la prochaine connexion, selon le message d’erreur. Un représentant des Fall Guys a déclaré que l’ETA pour la stabilité du serveur est “ASAP”.

Le lancement de Fall Guys sur PlayStation Plus signifie qu’il est facilement accessible à une tonne de joueurs. Le jeu est incroyablement amusant – et facile à prendre en main – ce qui est de bon augure pour le succès du jeu. Fall Guys est actuellement le jeu le plus diffusé sur Twitch, avec plus de 350 000 spectateurs. Donc si vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez toujours regarder.

Un jeu probablement à succès

L’objectif de Fall Guys est d’être le dernier bonhomme de neige debout. Pour porter la couronne, vous devrez passer par cinq parcours, chacun d’eux rasant un plus grand nombre des 60 participants initiaux du jeu. Dans certains matchs, vous devrez courir après d’autres joueurs pour attraper une queue de loup en or qu’ils portent, et seuls les joueurs avec une queue passeront au tour suivant.



D’autres niveaux sont de simples parcours d’obstacles, où vous devez terminer parmi la trentaine de premiers joueurs pour pouvoir passer à la suite. Imaginez un jeu de bataille royale mélangé à une version surréaliste d’un pique-nique d’entreprise familial.

Bien qu’il faille quelques jeux pour savoir à quelle hauteur et à quelle distance votre personnage peut sauter, ainsi que pour comprendre les commandes trop sensibles de la caméra, Fall Guys est assez simple. Vous pouvez sauter, vous agripper et plonger, ce qui vous donne une poignée de stratégies à essayer dans les différents niveaux. Contrairement aux jeux de tir à la première personne traditionnels, il n’y a pas beaucoup de compétences que vous pouvez perfectionner pour vous donner un avantage imbattable. Vous n’avez pas besoin de savoir comment construire une forteresse en un clin d’œil ni de savoir quelles armes sont les meilleures pour les duels à courte distance. Vous devez juste survivre, et c’est ce qui fait la qualité des Fall Guys. L’accessibilité signifie que n’importe qui peut se lancer et s’amuser.