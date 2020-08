Fall Guys in Beat Saber: une joueuse joue sa bande originale en réalité virtuelle

Depuis que Les gars de l’automne a frappé le marché, il est devenu l’une des plus grandes surprises de l’industrie du jeu vidéo de tous les 2020 (sinon la plus grande), car elle gagne une base de joueurs impressionnante assez importante et qui peut faire face à de grandes des titres comme Fortnite, zone de guerre et de plus. Alors, ses fans n’ont pas arrêté d’imaginer peaux, collaborations, etc. Sans aller plus loin, aujourd’hui on a vu celles-ci peaux Fortnite en jeu Médiatonique créé par un joueur.

Et aujourd’hui, nous avons vu une autre œuvre de talent de la célèbre Naysy, ongle youtuber qui fait des vidéos de Battre Saber et des jeux en réalité virtuelle. De cette façon, vous avez créé un mod pour le jeu musical dans lequel Vous êtes dans un scénario Fall Guys et au lieu de cases rouges et bleues, vous devez frapper les personnages du Bataille royale au rythme joué par la bande originale de Les gars de l’automne. Le résultat est exceptionnel (en plus de la capacité à Naysy, bien sûr):

Pour l’occasion, le joueur s’est déguisé en personnage du jeu de Médiatonique pour entrer encore plus dans le monde virtuel qu’elle a créé pour sa vidéo. Dans ses vidéos de Battre Saber il utilise généralement une chrominance pour simuler qu’il est dans les scénarios eux-mêmes dans le jeu pour la réalité virtuelle, et le résultat est magnifique.

Enfin, nous vous rappelons que le Fall Guys Saison 2 avec tous ces nouvelles déjà ça bonne poignée de peaux. Cette nouvelle saison à l’esthétique médiévale débarquera la prochaine 6 octobre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂