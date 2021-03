Fall Guys et leurs modes amusants de la saison 4

Lamaze Gymnase de tente Lazame 4 en 1

Gym 4 en 1 avec tapis moelleux et supports pour former une belle tente. Jusqu'à 4 modes de jeu différents. Mobile amusant avec miroir et personnages à détacher. côté en maille perforée, hochets, tissus bruissants et nombreuses activités. Depuis la naissance.