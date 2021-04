« Falcon and the Winter Soldier »: qui est le courtier en puissance

« Faucon et le soldat de l’hiverIl continue de jouer avec ses personnages alors que l’intrigue s’épaissit, introduisant de nouveaux méchants et de nouveaux héros, faisant que certains se sentent plus compréhensifs et d’autres ressemblent à de vrais idiots. Mais le méchant le plus mystérieux de la série est une véritable coupure profonde des bandes dessinées Marvel.

Bien que les caractéristiques de MCU ils seront liés « Le faucon et le soldat de l’hiver« puis, dans l’avant-dernier chapitre, les fondations ont été jetées pour une deuxième partie définitive de quelque chose, que ce soit une deuxième saison de Sam Wilson Oui Bucky Barnes, ou une série dérivée impliquant John Walker, Agent américain.

Disney + étonnamment, mais sans vraiment pas tellement de surprise, il a finalement révélé qui le Courtier en énergie, et c’est quelqu’un que peu de gens attendaient. Il a été la personne qui a tiré les ficelles dans les coulisses et est entré dans les oreilles du Flag smashers spécifiquement en ce qui concerne le sérum de super-héros. Le public avait de plus grands espoirs qu’il était une figure plus néfaste dans le MCU.

C’était peut-être le général « Thunderbolt » Ross de William blessé, qui avait son propre programme pour recréer le super sérum en « L’incroyable Hulk », mais ça c’est pas passé comme ça. Franchement, pour beaucoup, cela n’a aucun sens que ce personnage soit le PCourtier en puissance: Pourquoi cela conduirait-il à Sam, Bucky Oui Zemo à Nagle, l’architecte du super sérum au Épisode 3? Et pourquoi devrais-je laisser Zemo va tirer Nagle?

QUI EST LE COURTIER DE PUISSANCE DANS «FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER»?

Certains dans le public pensent que grâce aux sous-titres de la scène de Sharon, elle n’est pas le Power Broker. (Photo: Disney +)

Nous avons entendu parler pour la première fois Courtier de puissance dans le épisode 2, « L’homme étoilé », quand le Flag smashers ils chargent un avion de fournitures médicales. L’un d’eux reçoit un pourboire sur son téléphone et ils redoublent d’efforts pour sortir de là: les hommes de la Courtier de puissance ils viennent pour eux.

Parce que? Parce que la figure cachée a financé la première reproduction réussie du sérum de super soldat qu’il a donné Steve Rogers leurs compétences, le Flag smashers Ils l’ont volé et l’ont utilisé. Ils ont réussi à s’échapper dans le épisode 2Mais non sans sacrifier l’un des siens, qui utilise sa force pour ralentir la caravane des véhicules noirs.

Puis dans le épisode 3, Bucky, Sam et le nouvellement sorti Zemo, dans leur propre quête pour s’assurer qu’il n’y a pas d’explosion de super soldats, ils ont localisé le scientifique qui a fabriqué le sérum pour le Courtier de puissance en premier lieu: Wilfred Nagel. Nagel est le scientifique maléfique typique, et a expliqué qu’après avoir travaillé pour Hydre, a été embauché par le INC pour recréer le sérum de super soldat en utilisant « Échantillons de sang d’un sujet de test américain »: Isaiah Bradley.

Le Power Broker est celui qui embauche des gens pour commettre des crimes et des emplois dans le monde entier. (Photo: Disney +)

Nagel a presque réussi, avant de disparaître dans le Spot. A son retour, personne ne s’intéressait plus à ses recherches sauf le Courtier de puissance. Zemo assassiné Nagelfaire indirectement une grande faveur à la Flag smashers. Sans la capacité de produire plus de sérum, le Courtier de puissance vous devrez les chasser pour obtenir les dernières doses.

À un moment donné de l’épisode, il y a une scène où Sharon Carter il regarde sa collection d’art. Passe un appel téléphonique et parle en français. N’importe qui avec les légendes la verrait commencer à parler d’un accord et dire que « Peut payer le double cette fois ». Les légendes ont révélé qu’il parlait à Batroc le Leaper, qui est apparu dans la première scène de « Le faucon et le soldat de l’hiver ».

Sharon Carter en conversation avec Baltroc. (Photo: Disney +)

Après l’appel avec Sharon, Batroc rencontre Karli Morgenthau dans un parc peu de temps après. « Quand vous êtes arrivé à Madripoor, vous m’avez rappelé un jeune moi, je vous ai accueilli, je vous ai donné une chance et vous m’avez trahi », Il dit Sharon à Karli. «Parce que vous vouliez contrôler le monde qui vous faisait mal, mais je voulais le changer. Je ne suis pas intéressé par le pouvoir ou un empire. J’ai un plus grand rêve « , Il dit Karli.

« Revenez et travaillez pour moi, vous tous, et ensemble nous pouvons faire une différence », répond Sharon. «Tu ne m’aimes que parce que tu veux retrouver tes muscles. Sans nous, les super soldats, quel pouvoir le courtier de puissance a-t-il vraiment? » répond Karli. « Plus que toi », répond Sharon. Et elle a raison. Fondamentalement, cela suggère que Sharon Carter, la petite nièce de Peggy Carter, qui s’est marié Steve Rogers, ça aurait pu être le Courtier de puissance tout le temps.

LA THÉORIE DU POWER BRAKER CONFIRMÉE

Sharon est-elle vraiment le courtier en puissance? (Photo: Disney +)

Selon L’inverse, il y a eu une énorme théorie des fans selon laquelle Sharon Carter c’était lui Courtier de puissance. «Sharon a été réintroduite dans le MCU au moment même où les Flag Smashers ont commencé à parler du Power Broker cherchant à recouvrer une dette. Tout ce qui manque, c’est la confirmation complète que les deux sont identiques. « , selon L’inverse.

En fait, il y avait beaucoup de preuves qu’elle était la Courtier de puissance. « Bien qu’il n’y ait aucune confirmation claire qu’elle est cette puissante méchante, tout semble indiquer que Sharon est une méchante », informe L’inverse. «L’immense collection d’art, tout droit sortie de l’antre maléfique d’un supervillain; l’implication, sinon la confirmation absolue, qu’il a pu sortir Batroc de prison; Batroc est alors tombé amoureux de Karli et des Flag Smashers … cela ne mentionne même pas toutes les différentes connexions de Sharon formées à Madripoor. « .

On ne sait donc pas encore officiellement si le Courtier de puissance c’est Sharon Carter. Mais les spectateurs aux yeux d’aigle de « Le faucon et le soldat de l’hiver » ils ont maintenant une preuve solide qu’elle est, en fait, la méchante principale de la série.

QUI EST LE DISJONCTEUR DE PUISSANCE DANS LES COMICS?

Curtis Jackson « Courtier en puissance ». (Photo: Marvel)

C’est un personnage de Bandes dessinées Marvel il fait une mauvaise affaire en vendant un traitement dangereux de superpuissance à des gens désespérés. Curtiss Jackson emploie un savant fou pour donner aux gens des super pouvoirs, mais aussi pour leur injecter secrètement des substances addictives. Lorsqu’ils se retirent, il leur dit que c’est un effet secondaire de leurs superpuissances et qu’ils doivent continuer à revenir vers lui et à payer pour les «traitements».

Tandis que le Courtier de puissance est sombre, le personnage a des liens avec d’autres aspects de l’histoire qu’il raconte « Le faucon et le soldat de l’hiver ». Par exemple, dans les bandes dessinées, Courtier de puissance c’est le chemin John Walker a gagné ses super pouvoirs, ce qui lui a permis de devenir Super-patriote, et plus tard dans Capitaine Amérique, puis sur Agent américain.

Beaucoup espèrent en voir plus dans le dernier chapitre de la première saison de « The Falcon and the Winte Soldier » (Photo: Marvel)

La malhonnêteté de Courtier de puissance Avec ses clients, en les soumettant à des procédures médicales auxquelles ils n’ont pas adhéré, il rappelle de nombreuses campagnes et expériences médicales réelles et contraires à l’éthique. Ces événements historiques réels ont inspiré la création de Isaiah Bradley, le premier Captain America Noir, qui est également apparu dans le épisode 2. Et en parlant de Bradley, dans les bandes dessinées, la mascotte scientifique de Courtier de puissance c’est un gars nommé Karl Malus.

Mais le genre de « Le faucon et le soldat de l’hiver » Il porte le nom d’un autre savant fou essayant de recréer la formule du super soldat. Et bien qu’il n’y ait pas de pénurie de personnes dans l’environnement de Bandes dessinées Marvel, les Dr Wilfred Nagel il était le scientifique en chef du programme gouvernemental meurtrier et exploiteur qui a donné Isaiah Bradley sa force. Science contraire à l’éthique et super soldats, de Bucky jusqu’à ce que Ésaïe et le Courtier de puissance, est un thème récurrent pour « Le faucon et le soldat de l’hiver ».