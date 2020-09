Faits saillants de l’événement de lancement du Samsung Galaxy Z Fold 2: Lancé à 1999 € aux États-Unis, mise en vente à partir du 18 septembre

Samsung héberge aujourd’hui le Galaxy Unpacked Part 2. le première partie de l’événement a été organisé plus tôt en août, où Samsung a dévoilé les séries Galaxy Note 20, Galaxy Buds Live, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 et Galaxy Tab S7.

Bien que Samsung ait annoncé le Galaxy Z Foldp 2 plus tôt le mois dernier, lors de l’événement d’aujourd’hui, la société plongera plus profondément dans les fonctionnalités du téléphone pliable et, surtout, elle révélera le prix et la date de vente du smartphone.

L’événement de Samsung devrait débuter à 19h30 IST. Samsung diffusera l’annonce sur sa page YouTube officielle et son site Web. Voici comment regarder le livestream.

Spécifications attendues du Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung a présenté le Galaxy Z Fold 2 lors de l’événement Galaxy Unpacked en août, mais nous n’avons pas encore appris toutes ses spécifications et fonctionnalités.

Alors que ces détails seront révélés dans quelques heures à partir de maintenant, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Samsung Galaxy Z Fold 2 aura deux écrans AMOLED. À l’extérieur, il y aura un écran perforé de 6,23 pouces. L’appareil dispose également d’un écran pliable principal Super AMOLED de 7,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung avait confirmé précédemment que le prochain appareil sera disponible avec un verre ultra-mince pour une durabilité améliorée et un trou de perforation pour un design plus propre.

La configuration de la triple caméra arrière pourrait comprendre des capteurs 12 MP + 64 MP + 12 MP, tandis que la caméra selfie interne serait de 10 MP. Il peut être alimenté par une batterie de 4356 mAh prenant en charge une charge sans fil de 15 W.

Prix ​​attendu du Galaxy Z Fold 2

Au Royaume-Uni, le Galaxy Z Fold 2 est déjà disponible en pré-commande.

Selon un rapport de Le bord, les Site Web britannique a également fui par erreur le prix du combiné (les prix sont maintenant baissés). Le rapport révèle que le Galaxy Z Fold 2 sera disponible en deux variantes de couleur: Mystic Bronze et Mystic Black. En termes de stockage, le site Web révèle qu’il ne sera disponible que dans une variante de stockage de 256 Go, qui coûtera probablement 1799 € (environ 1,75 900 Rs). UNE pronostiqueur Max Weinbach suggère que le téléphone pliable pourrait commencer à être expédié le 17 septembre.

