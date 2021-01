Faites correspondre les diffusions. Voici comment nous verrons Ibai dans LaLigaCasters

Soccer et Twitch nous permettront d’écouter des youtubers comme Ibai dans LaLigaCasters. Mais pas seulement lui. Aussi à Ander Cortés ou Ulises Prieto.

Que l’Internet révolutionne tout est un fait. Cependant, ces derniers temps, nous assistons à quelque chose que beaucoup résistaient à voir: qu’il y ait des streamers sur YouTube, Twitch ou d’autres chaînes avec plus de renommée (et de bon travail) que de nombreux journalistes « traditionnels ». C’est pourquoi ce projet a été présenté, qui amènera les créateurs de contenu internet à diffuser des matchs de football en direct. Et pour commencer, nous aurons Ibai dans LaLigaCasters.

Cette idée cherche à capter le jeune public qui échappe aux médias traditionnels. Et pour cela, le crochet est justement les banderoles. Des noms comme les vôtres Ibai ou aussi Ander Cortés ou Ulises Prieto les matchs seront diffusés. Où? Eh bien, dans Movistar + et Gol. Cependant, pour le moment, la portée sera assez limitée.

LaLiga a confirmé que nous aurons quatre matchs par mois. Autrement dit, ce qui équivaut à un par semaine. Trois de ces matchs seront diffusés par Movistar et un par GOL. Cependant, ce ne sera pas la seule chaîne où il pourra être vu. Il sera également diffusé sur la chaîne LaLiga sur Twitch. Mais en cas de regarder à la télévision, il vous suffit de changer de canal audio pour aller écouter l’émission alternative.

En d’autres termes, un substitut mais une retransmission complémentaire n’est pas recherché. Et c’est une décision intelligente de LaLiga et, bien sûr, très logique. Il vous suffit de voir les données d’audience que, par exemple, Ibai avait le soir du Nouvel An avec la diffusion des carillons sur Twitch. Ou le record de la plateforme que TheGreff a réalisé avec sa peau de Fortnite.

Donc, le plus sûr, c’est que si cela réussit, la proposition ira plus loin et nous aurons de plus en plus de jeux diffusés par des streamers. Voir quels noms se joignent.