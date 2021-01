Quatre façons de soutenir les oiseaux sauvages à la maison

La perte d’habitat est l’une des principales raisons du déclin des oiseaux sauvages. Au cours des ces cinq dernières décennies, les forêts, les prairies et les habitats côtiers dont les oiseaux dépendent ont été rapidement transformés en lotissements, en agriculture industrielle et en centres commerciaux. Les oiseaux ont perdu leurs lieux de nidification et les populations d’insectes dont les oiseaux dépendent pour leur alimentation ont également commencé à disparaître. Les communautés végétales indigènes qui faisaient vivre les oiseaux sont maintenant les pelouses et l’asphalte.

La bonne nouvelle est que nous pouvons restaurer l’habitat de nombreuses espèces d’oiseaux dans nos villes, nos villages et nos quartiers, en commençant par nos propres cours et jardins.

Six façons d’aider les oiseaux sauvages

Voici six conseils des experts de Wild Birds Unlimited sur la manière de restaurer les éléments essentiels de l’habitat des oiseaux chez eux. En suivant ces conseils, non seulement vous fournirez un habitat essentiel pour les oiseaux, mais votre cour ou votre jardin pourra bénéficier du statut d’habitat faunique certifié.

Fournir de la nourriture aux oiseaux sauvages

Des sources de nourriture fiables et durables sont vitales pour tout habitat. Dans notre habitat, nous fournissons plusieurs types de sources de nourriture, tant naturelles que complémentaires, afin de profiter et d’attirer la plus grande variété d’oiseaux de basse-cour.

Fournissez des plantes indigènes dans votre habitat pour attirer plus d’oiseaux de basse-cour. Les plantes indigènes fournissent les meilleures sources naturelles de nourriture telles que le nectar, le pollen, les fruits, les baies, les noix et les graines. Ces plantes attirent toutes les insectes qui sont essentiels à l’habitat et constituent une autre source de nourriture riche en protéines pour les oiseaux de basse-cour.

En plus des plantes indigènes, vous pouvez offrir des sources de nourriture supplémentaires. Les graines, le nectar, le suif, les noix et les nymphes de haute qualité et à forte teneur en matières grasses sont des exemples de sources de nourriture complémentaire. Celle-ci sont intéressantes pour les oiseaux car elles constituent une source de nourriture fiable tout au long de l’année. En maintenant un habitat qui contient à la fois des aliments naturels et des aliments complémentaires, vous attirerez, conserverez et profiterez d’un plus grand nombre d’oiseaux de basse-cour dans votre habitat.

Si vous n’avez pas la place pour mettre des plantes, de la nourriture pour oiseaux est disponible chez Maxizoo.

Fournir de l’eau

Si vous êtes dans le sud de la France, il suffit de regarder les nouvelles locales pour savoir à quel point une source d’eau locale est importante pour les oiseaux. Nos sécheresses, répétées ou non, cette année, semblent être à l’origine de sources d’eau incertaines pour les oiseaux qui, après tout, ont besoin de boire et/ou de se baigner tous les jours.

Vous pouvez par exemple utiliser une cuve de lavage galvanisée et peinte, ainsi qu’ajouter des pierres plates dans et autour de la cuve pour créer différentes profondeurs. Une minuscule pompe fait bouger l’eau, et les oiseaux l’adorent.

La récompense pour avoir ajouté de l’eau à votre habitat : des oiseaux et encore des oiseaux. Les personnes qui ont installé une baignoire galvanisée ont constaté qu’ils voyaient arriver des oiseaux, avant même que ses mangeoires ne soient montées.

Fournir une couverture pour les oiseaux

La couverture est l’habitat des oiseaux et est nécessaire pour les aider à se cacher des prédateurs et à introduire leurs oisillons en toute sécurité dans la nature. Pour avoir des oiseaux dans nos cours et avoir la possibilité de les observer, nous devons leur fournir une couverture adéquate.

Les plantes indigènes sont particulièrement importantes car elles peuvent se développer dans la nature, selon la zone où elles sont indigènes, avec un minimum de soins. Cela garantit aux oiseaux une couverture et un habitat cohérents pour se développer.

Les plantes indigènes passent facilement d’une saison à l’autre et les changements de temps de chaque région sont appropriés. Par exemple, lorsque nous avons une période très humide, elles sont capables de s’adapter à ce temps et de rester en bonne santé. De la même manière, pendant une période sèche, les plantes indigènes sont capables de s’adapter et de rester en bonne santé parce qu’elles sont construites pour résister au temps qui se passe dans chaque région.

Au fil des saisons, les plantes indigènes produisent également les éléments nécessaires aux oiseaux au bon moment : elles produisent de la nourriture (grâce aux insectes attirés ou aux baies produites) et fleurissent aux moments appropriés pour la pollinisation.

Fournir un lieu pour élever les jeunes oiseaux

Tout d’abord, tous les oiseaux n’utiliseront pas un nichoir. Oui, il existe une grande variété d’oiseaux nichant dans des cavités, des Troglodytes domestiques aux Petites Chouettes, qui utiliseront un nichoir, mais pour attirer la plus grande variété d’oiseaux sur votre propriété, il faut penser dans un contexte plus large de l’habitat.

Mais que faites-vous spécifiquement pour créer un habitat respectueux des oiseaux ? Commencez par laisser un tas de broussailles, un refuge pour que les oiseaux puissent y nicher et échapper aux brusques changements de temps. Laissez un chicot d’arbre pour que les oiseaux qui nichent dans des cavités puissent le creuser et y faire leur nid. Laissez cet endroit boueux où l’herbe ne poussera pas, afin que les oiseaux puissent utiliser la boue pour faire leur nid. Convertissez une partie de la pelouse en une haie vive indigène, qui pourra accueillir un grand nombre d’oiseaux nicheurs. Oui, l’installation d’un nichoir est la solution la plus simple, mais aussi noble que cela puisse être, les possibilités d’avoir un impact positif sur la diversité des oiseaux sur leur propriété sont plus faibles.