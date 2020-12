Facebook travaille sur une fonctionnalité pour vous vendre des selfies et discuter en direct avec des VIP

Facebook développe un outil qui permettra aux utilisateurs de apparaissent dans les réseaux sociaux directs de leurs favoris et d’interagir avec eux pendant quelques minutes devant tous les autres téléspectateurs – le tout en payant une somme d’argent décidée par l’auteur de la vidéo. Le concept est à la base de Super, un produit sur lequel travaille une équipe du groupe Facebook et qui actuellement est déjà testé parmi les employés de l’entreprise.

Le journal Bloomberg a révélé l’existence du projet; Facebook a confirmé que l’outil est bel et bien dans le pipeline, mais n’a pas publié d’informations sur son arrivée ou sur les modalités de ce dernier. Super pourrait en fait se transformer en un ‘application complètement nouvelle et dédié à garder les influenceurs et leur public en contact avec des initiatives en direct et d’autres initiatives interactives; par contre, l’hypothèse la plus logique est que le produit vient intégré dans les outils vidéo en direct existants au sein de Facebook et d’Instagram: de cette manière, la nouveauté pourrait être exploitée par des influenceurs actifs sur les deux plateformes sans nécessiter de téléchargement supplémentaire pour les utilisateurs intéressés.

Ce qui est plus clair grâce à la description faite par les sources Bloomberg, c’est le principe de fonctionnement du système. Avec Super, les créateurs et les influenceurs pourront animer des événements vidéo interactifs: les téléspectateurs qui se connectent aux diffusions en direct pourront dons aux auteurs ou achetez-leur des cadeaux virtuels contre paiement de sommes d’argent comme c’est déjà le cas sur d’autres plateformes. Cependant, parmi ce que vous pouvez acheter, il y a aussi biens physiques comme les t-shirts et autres marchandises, ou la possibilité de apparaissent en vidéo aux côtés du progagoniste en direct: que ce soit un espace ouvert aux questions et réponses, une chance pour un court chat devant d’autres spectateurs ou simplement un selfie – tout cela est à la discrétion de l’animateur, qui peut également décider coût du service.

Pour savoir quelle forme prendra Super, il ne reste plus qu’à attendre le moment où Facebook jugera l’outil mûr pour un lancement officiel. Ce qui est certain pour le moment, c’est que le groupe n’a pas l’intention de tirer profit de l’initiative, c’est-à-dire que il ne nécessitera pas de retenue sur les transactions effectuées en son sein.