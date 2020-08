Facebook, ses politiques en matière de discours de haine et tout ce que vous devez savoir

Nandini Yadav31 août 2020 16:52:17 IST

Le 14 août, un rapport soulignant les défis de la surveillance du contenu avec une large base d’utilisateurs de médias sociaux – en particulier l’Inde – est devenu viral. le rapport par Le journal de Wall Street a affirmé que le principal responsable des politiques publiques de Facebook en Inde, Ankhi Das, «s’est opposé à l’application des règles de discours de haine» à au moins quatre individus et groupes liés au BJP, bien qu’il ait été «signalé en interne pour avoir promu ou participé à la violence».

Des employés de Facebook auraient découvert que le compte de l’une des personnes – le député de Telangana BJP T Raja Singh – aurait dû être interdit en vertu d’une politique intitulée «Personnes et organisations dangereuses». Selon la politique, les contenus qui louent ou soutiennent des activités telles que «la haine organisée, les meurtres de masse, les crimes de haine ou les attaques terroristes» doivent être interdits.

Cependant, Das aurait dit aux employés que «punir les violations» par les politiciens «nuirait aux perspectives commerciales de l’entreprise dans le pays».

Base d’utilisateurs de Facebook en L’Inde est la plus grande avec 346 millions, selon Statista.

Pendant ce temps, le porte-parole de Facebook Andy Stone, a reconnu dans une déclaration WSJ que Das avait soulevé des inquiétudes concernant les retombées politiques qui pourraient résulter de l’interdiction de T Raja Singh de la plate-forme. Cependant, il a déclaré que son opposition n’était pas le seul facteur dans la décision de l’entreprise de le laisser rester sur la plateforme.

Stone a également déclaré que Facebook se demandait toujours si une interdiction de Raja Singh était justifiée.

La réponse de Facebook

Ajit Singh, vice-président et directeur général de Facebook Inde, a répondu aux allégations de partialité et de suppression de contenu haineux des personnalités publiques. Singh déclare: «Nous avons une approche impartiale pour traiter le contenu et sommes strictement régis par nos normes communautaires. Nous appliquons ces politiques dans le monde entier sans égard à la position politique, à l’appartenance à un parti ou aux croyances religieuses et culturelles de quiconque. »

Le responsable de Facebook Inde indique que les publications de T Raja Singh n’ont pas violé ses normes communautaires.

En ce qui concerne la Politique relative aux personnes et organisations dangereuses, Ajit Singh dit que la plate-forme décide si quelqu’un relève de la politique en examinant «une combinaison de signaux et sont émis par notre équipe d’organisations dangereuses, qui ont une profonde expertise dans le terrorisme et la haine organisée, et prêtent attention aux tendances mondiales et régionales. “

«Les personnes désignées comme« dangereuses »en vertu de nos politiques sont totalement exclues de nos services, et tout éloge, soutien et représentation à leur sujet sont également supprimés. Parce que la sanction associée à la désignation est si sévère, il est important que notre analyse soit complète et détaillée, et que notre processus s’applique de manière cohérente et équitable dans le monde entier », a-t-il ajouté.

T Raja Singh nie la responsabilité du contenu de son compte

Selon le Wall Street Journal, Facebook a supprimé certains des messages de Singh après une requête de la publication, et a déclaré qu’il n’était plus autorisé à avoir un compte officiel.

Pendant ce temps, dans un vidéo publiée sur Twitter, Singh a affirmé qu’il n’avait jamais eu de compte vérifié sur Facebook et n’avait personnellement publié aucun des contenus mentionnés dans le rapport.

Il affirme en outre dans la vidéo que son compte Facebook a été «piraté et bloqué» en 2018.

मैं जानता हूं मेरे नाम से कई पेज चल रहे है पर मैं बताना चाहता हु के मेरा कोई भी Page Facebook officielle नही है। J’ai appris que de nombreuses pages FB utilisent mon nom. Permettez-moi de préciser que je n’ai aucune page officielle, je ne suis responsable d’aucun de leurs messages. pic.twitter.com/EPOQ7AisGZ – Raja Singh (@TigerRajaSingh) 16 août 2020

Ce qui justifie une interdiction de Facebook, selon ses propres standards communautaires

Selon les normes communautaires de Facebook, le contenu et / ou les individus qui ne sont pas authentiques ou qui menacent la sécurité, la vie privée ou la dignité d’autrui sont tous en infraction avec les normes communautaires de la plate-forme.

Cependant, Facebook affirme également que «notre engagement envers l’expression est primordial».

Et dans le cadre de cet engagement, Facebook déclare: «Nous voulons que les gens puissent parler ouvertement des problèmes qui les préoccupent, même si certains peuvent être en désaccord ou les trouver inacceptables. Dans certains cas, nous autorisons le contenu qui autrement irait à l’encontre de nos normes communautaires – s’il est digne d’intérêt et dans l’intérêt public. “

Différentes terres, différentes règles?

Alors que Facebook a adopté une position différente en Inde, les exemples «d’individus et d’organisations dangereux» ne sont pas nouveaux sur la plateforme. Dans le passé, Facebook a interdit l’animateur de radio Alex Jones, le leader de la Nation of Islam Louis Farrakhan et de nombreux autres suprémacistes blancs pour la même raison.

De nombreux militants en Tunisie, en Syrie et en Palestine ont été bannis de Facebook pour avoir documenté les violations des droits de l’homme sur leurs terres, selon les rapports du Middle East Eye et Les archives syriennes.

Plus près de chez nous, en février, Facebook a qualifié les émeutes communautaires de Delhi de «crime de haine» en vertu de la politique relative aux personnes et organisations dangereuses, selon un rapport de L’Indian Express.

Pendant ce temps, une situation similaire à celle actuelle en Inde s’est produite aux États-Unis en mai de cette année. Le président américain Donald Trump a publié un message qualifiant de “ frauduleux ” les bulletins de vote par correspondance. Tandis que Twitter a giflé une étiquette de vérification des faits sur son message, Facebook a choisi de ne pas signaler la désinformation. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que l’approche de son entreprise «nous distinguait de certaines des autres entreprises technologiques en termes de renforcement de la liberté d’expression et de participation des gens».

Les politiques de Facebook sont les siennes

Alors que Facebook et son PDG Mark Zuckerberg se sont engagés à plusieurs reprises à aborder les diverses préoccupations politiques de l’entreprise, la promesse de responsabilité n’est que cela: une promesse. Les activistes et les administrations ont essayé de tenir les politiques de l’entreprise et les normes communautaires contre ses actions, mais la vérité est que, comme l’explique l’expert en politiques Arijit Sengupta, les politiques publiques et de confidentialité de Facebook sont des «règles auto-désignées». Sengupta dit: «Il n’y a pas de règlements ou de normes sur ce qui devrait constituer une entreprise technologique ou les normes communautaires d’une plate-forme de médias sociaux. Il n’y a pas de cadre national. Ceux-ci peuvent être modifiés par les propriétaires de temps à autre. »

Jusqu’à présent, Facebook a marché sur la mince ligne entre le discours de haine et la liberté d’expression. Mais comme l’expression continue de devenir de plus en plus gratuite et flagrante, cela devient un mauvais regard.

