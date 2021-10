« Facebook nuit aux enfants, affaiblit la démocratie »: un lanceur d’alerte critique l’entreprise et appelle à un contrôle plus strict du gouvernement

06 octobre 2021 11:17:24 IST

Washington: Tout en accusant le réseau social géant de rechercher les profits plutôt que la sécurité, une ancienne data scientist de Facebook a déclaré mardi au Congrès qu’elle pensait qu’une surveillance gouvernementale plus stricte pourrait atténuer les dangers que pose l’entreprise, allant de nuire aux enfants à l’incitation à la violence politique à la désinformation.

Frances Haugen, témoignant devant le sous-comité sénatorial du commerce sur la protection des consommateurs, a présenté une vaste condamnation de Facebook. Elle a accusé l’entreprise de ne pas avoir apporté de modifications à Instagram après que des recherches internes ont montré un préjudice apparent à certains adolescents et d’être malhonnête dans sa lutte publique contre la haine et la désinformation. Les accusations de Haugen ont été étayées par des dizaines de milliers de pages de documents de recherche internes qu’elle a secrètement copiés avant de quitter son travail au sein de l’unité d’intégrité civique de l’entreprise.

Mais elle a également proposé des idées réfléchies sur la façon dont les plateformes de médias sociaux de Facebook pourraient être rendues plus sûres. Haugen a placé la responsabilité de la stratégie de l’entreprise axée sur les bénéfices plutôt que sur la sécurité au sommet, avec le PDG Mark Zuckerberg, mais elle a également exprimé de l’empathie pour le dilemme de Facebook.

Haugen, qui dit avoir rejoint l’entreprise en 2019 parce que « Facebook a le potentiel de faire ressortir le meilleur de nous », a déclaré qu’elle n’avait pas divulgué de documents internes à un journal, puis s’était présentée devant le Congrès afin de détruire l’entreprise ou d’appeler à sa rupture, comme l’ont demandé de nombreux défenseurs des consommateurs et législateurs des deux parties.

Haugen est un expert en données de 37 ans originaire de l’Iowa, titulaire d’un diplôme en génie informatique et d’une maîtrise en commerce de Harvard. Avant d’être recrutée par Facebook, elle a travaillé pendant 15 ans dans des entreprises technologiques telles que Google, Pinterest et Yelp.

« Les produits de Facebook nuisent aux enfants, alimentent la division et affaiblissent notre démocratie », a déclaré Haugen. « La direction de l’entreprise sait comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais n’apportera pas les changements nécessaires car ils ont fait passer leurs profits astronomiques avant les gens. »

« Une action du Congrès est nécessaire », a-t-elle déclaré. « Ils ne résoudront pas cette crise sans votre aide. »

Dans une note aux employés de Facebook mardi, Zuckerberg a contesté la représentation de l’entreprise par Haugen comme celle qui fait passer le profit avant le bien-être de ses utilisateurs, ou qui pousse un contenu qui divise.

« Au niveau le plus élémentaire, je pense que la plupart d’entre nous ne reconnaissent tout simplement pas la fausse image de l’entreprise qui est peinte », a écrit Zuckerberg.

Il a cependant semblé d’accord avec Haugen sur la nécessité d’une réglementation Internet mise à jour, affirmant que cela éviterait aux entreprises privées d’avoir à prendre elles-mêmes des décisions sur les questions sociales.

« Nous nous engageons à faire le meilleur travail possible, mais à un certain niveau, le bon organe pour évaluer les compromis entre les équités sociales est notre Congrès démocratiquement élu », a écrit Zuckerberg.

Les démocrates et les républicains ont fait preuve d’une rare unité autour des révélations sur la gestion par Facebook des risques potentiels pour les adolescents d’Instagram, et des projets de loi bipartites ont proliféré pour résoudre les problèmes de médias sociaux et de confidentialité des données. Mais faire adopter une législation par le Congrès est une lourde tâche. La Federal Trade Commission a adopté une position plus stricte envers Facebook et d’autres géants de la technologie ces dernières années.

« Chaque fois que vous avez des républicains et des démocrates sur la même longueur d’onde, vous êtes probablement plus susceptible de voir quelque chose », a déclaré Gautam Hans, expert en droit de la technologie et en liberté d’expression à l’Université Vanderbilt.

Haugen a suggéré, par exemple, que l’âge minimum pour la populaire plate-forme de partage de photos Instagram de Facebook pourrait être augmenté de 13 à 16 ou 18 ans.

Elle a également reconnu les limites des recours possibles. Facebook, comme d’autres sociétés de médias sociaux, utilise des algorithmes pour classer et recommander du contenu aux fils d’actualités des utilisateurs. Lorsque le classement est basé sur l’engagement – likes, partages et commentaires – comme c’est le cas actuellement avec Facebook, les utilisateurs peuvent être vulnérables à la manipulation et à la désinformation. Haugen préférerait que le classement soit chronologique. Mais, a-t-elle déclaré, « les gens choisiront l’option la plus addictive même si cela conduit leurs filles à des troubles de l’alimentation. »

Haugen a déclaré qu’un changement de 2018 dans le flux de contenu avait contribué à plus de division et de mauvaise volonté dans un réseau apparemment créé pour rapprocher les gens.

Malgré l’inimitié que les nouveaux algorithmes alimentaient, elle a déclaré que Facebook avait découvert qu’ils aidaient les gens à revenir – un modèle qui a aidé le géant des médias sociaux à vendre davantage d’annonces numériques qui génèrent la grande majorité de ses revenus.

Haugen a déclaré qu’elle pensait que Facebook n’avait pas pour objectif de créer une plate-forme destructrice. « J’ai une énorme empathie pour Facebook », a-t-elle déclaré. « Ce sont des questions vraiment difficiles, et je pense qu’ils se sentent un peu piégés et isolés. »

Mais « en fin de compte, la responsabilité s’arrête avec Mark », a déclaré Haugen, se référant à Zuckerberg, qui contrôle plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote de Facebook. « Il n’y a actuellement personne qui tient Mark pour responsable à part lui-même. »

Haugen a déclaré qu’elle pensait que Zuckerberg était au courant de certaines des recherches internes montrant des préoccupations concernant les impacts négatifs potentiels d’Instagram.

Le sous-comité examine l’utilisation par Facebook des informations que ses propres chercheurs ont compilées sur Instagram. Ces résultats pourraient indiquer un préjudice potentiel pour certains de ses jeunes utilisateurs, en particulier les filles, bien que Facebook ait publiquement minimisé les impacts négatifs possibles. Pour certains des adolescents dévoués à la populaire plate-forme de partage de photos de Facebook, la pression des pairs générée par Instagram visuellement concentré a entraîné des problèmes de santé mentale et d’image corporelle, et dans certains cas, des troubles de l’alimentation et des pensées suicidaires, la recherche divulguée par Haugen a montré .

Une étude interne a cité 13,5% des adolescentes disant qu’Instagram aggravait les pensées suicidaires et 17% des adolescentes déclarant que cela aggravait les troubles de l’alimentation.

Elle a également déposé des plaintes auprès des autorités fédérales alléguant que les propres recherches de Facebook montrent qu’elles amplifient la haine, la désinformation et les troubles politiques, mais que l’entreprise cache ce qu’elle sait.

Après de récents rapports dans Le journal de Wall Street sur la base de documents qu’elle a divulgués au journal, ce qui a suscité un tollé général, Haugen a révélé son identité dans une interview de CBS « 60 minutes » diffusée dimanche soir.

Alors que la débâcle des relations publiques à propos de la recherche sur Instagram s’amplifiait la semaine dernière, Facebook a suspendu son travail sur une version pour enfants d’Instagram, qui, selon la société, est principalement destinée aux préadolescents âgés de 10 à 12 ans.

Haugen a déclaré que Facebook avait prématurément désactivé les garanties conçues pour contrecarrer la désinformation et l’incitation à la violence après que Joe Biden a battu Donald Trump lors de l’élection présidentielle de l’année dernière, alléguant que cela avait contribué à l’assaut meurtrier du 6 janvier contre le Capitole américain.

Après les élections de novembre, Facebook a dissous l’unité d’intégrité civique où Haugen travaillait. C’est à ce moment-là, a-t-elle dit, qu’elle s’est rendu compte que « je ne crois pas qu’ils soient prêts à investir ce qui doit être investi pour empêcher Facebook d’être dangereux ».

Haugen dit qu’elle a dit aux dirigeants de Facebook lorsqu’ils l’ont recrutée qu’elle voulait travailler dans un domaine de l’entreprise qui combat la désinformation, car elle avait perdu un ami à cause des théories du complot en ligne.

Facebook maintient que les allégations de Haugen sont trompeuses et insiste sur le fait qu’il n’y a aucune preuve pour étayer l’hypothèse selon laquelle il s’agit de la principale cause de polarisation sociale.

« Aujourd’hui, un sous-comité du commerce du Sénat a tenu une audition avec un ancien chef de produit chez Facebook qui a travaillé pour l’entreprise pendant moins de deux ans, n’avait pas de rapports directs, n’a jamais assisté à une réunion de point de décision avec les (supérieurs) cadres – et a témoigné plus de six fois à ne pas travailler sur le sujet en question. Nous ne sommes pas d’accord avec sa description des nombreux problèmes sur lesquels elle a témoigné », a déclaré la société dans un communiqué.

