Facebook lancera sa première smartwatch l’année prochaine avec deux caméras et un moniteur de fréquence cardiaque : rapport

10 juin 2021 14:53:53 IST

Plus tôt cette année, il y a eu un buzz selon lequel Facebook développe sa première smartwatch qui concurrencera les montres Apple. À présent, Le bord rapport a affirmé que la montre intelligente de première génération de Facebook comprendrait deux caméras, un moniteur de fréquence cardiaque et serait censée être lancée au premier semestre 2022.

La première montre connectée du géant des médias sociaux serait dotée d’une caméra 1080p pour les appels vidéo. On s’attend à ce qu’il arbore un autre appareil photo à l’arrière, ce qui le rendra différent de la smartwatch d’Apple. Soutenu par la version personnalisée d’Android, le portable intelligent comportera un moniteur de fréquence cardiaque et prendra en charge la connectivité LTE. Selon le rapport, il sera disponible en blanc, noir et or, options de couleur. Avec la smartwatch, Facebook vise les ventes dans les « six chiffres bas ».

« Facebook fait appel à d’autres sociétés pour créer des accessoires permettant de fixer le hub de la caméra à des objets comme des sacs à dos, selon deux personnes familières avec le projet, qui ont toutes deux demandé l’anonymat pour parler sans l’autorisation de Facebook », indique le rapport.

La société a développé le modèle de première génération après avoir dépensé environ 1 milliard de dollars et travaille déjà avec les deuxième et troisième générations pour les lancements ultérieurs. Cet ajout au portefeuille de Facebook lui permettra de lancer du matériel directement disponible pour ses clients tout en ouvrant la voie à une autre concurrence avec Apple Magasin d’applications.

Facebook aurait « discuté du prix de l’appareil à environ 400 €, (Rs 29, 189 environ) », mais rien n’a encore été finalisé. Le smart wearable n’est pas entré dans la production de masse ni n’a reçu de nom officiel pour le moment.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂