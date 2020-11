Facebook lance une application expérimentale de création de collages appelée E.gg qui permet aux utilisateurs de concevoir leurs propres pages Web

Tendance FP20 nov.2020 13:41:51 IST

La principale plate-forme de médias sociaux Facebook a lancé son Oeuf application récemment. Actuellement, uniquement disponible aux États-Unis, Facebook commercialise l’application comme «une plate-forme d’expression créative de forme libre». Il est disponible en téléchargement via App Store d’Apple car le produit est uniquement destiné aux utilisateurs iOS. Facebook dit que les utilisateurs pourront vivre dans la nostalgie de l’ancien Internet grâce à E.gg et donner des ailes à leur créativité. Les utilisateurs peuvent organiser des pages Web sur leur téléphone, puis les partager sur le Web.

« Avec E.gg, vous pouvez organiser des images, des gifs, des formes et du texte sur des toiles de forme libre pour exprimer qui vous êtes et ce que vous aimez », déclare un blog d’entreprise. Le message indique que les utilisateurs qui avaient utilisé la version bêta de l’application ont créé des pages pour des recettes, des collages, des pages de fans, des guides, des hommages et des profils sur E.gg.

Pour commencer, les utilisateurs doivent choisir leur propre URL, puis insérer des images, du texte, des GIF et d’autres éléments interactifs sur des toiles de forme libre, et enfin les partager sur le Web. Lors de la création d’une URL unique, les utilisateurs qui ne disposent pas de l’application E.gg peuvent également afficher votre création.

Dans l’application, les utilisateurs pourront parcourir la sélection des autres utilisateurs et prendre des éléments s’ils le souhaitent. L’application est de nature expérimentale et peut donc subir des modifications. Il a été créé par l’équipe d’expérimentation de nouveaux produits (NPE) de Facebook.

L’équipe derrière E.gg avait lancé la version bêta de l’application en juillet, exhortant les utilisateurs à créer quelque chose de nouveau et d’innovant qui les exprime librement.

Nouveau! Présentation de https://t.co/q199YM7REf, une nouvelle plate-forme expérimentale pour des expressions étranges et merveilleuses de qui vous êtes et de ce que vous aimez pic.twitter.com/kQldJeXB6h – Jason Toff (@jasontoff) 28 juillet 2020

le À propos de la page de l’E.gg donne plus de perspicacité dans la vision du produit. Les créateurs se sont battus pour le «bazar étrange et animé de GIF clignotant maniquement, des entrées passionnées du livre d’or [and] pages Web personnelles ». Une note à la fin de la page mentionne qu’ils ont opté pour le look nostalgique mais qu’ils ne souhaitent pas «créer une plate-forme de retour des années 90».

