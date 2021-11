Facebook et son PDG font face à un nouveau procès antitrust de la part des fondateurs de la défunte startup Phhhoto

08 novembre 2021 11:02:45 IST

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a téléchargé une nouvelle application populaire, Phhhoto, le 8 août 2014, et a pris un selfie. D’autres cadres et chefs de produits de Facebook ont ​​rapidement emboîté le pas. Le réseau social a alors fait des ouvertures pour intégrer Phhhoto.

Mais l’intérêt des hauts dirigeants de Facebook pour Phhhoto n’était qu’un spectacle, selon un procès déposé jeudi dans l’Eastern District de New York par la startup, aujourd’hui disparue. Au lieu de cela, Facebook voulait simplement écraser la concurrence, selon le procès, qui accusait l’entreprise de violations des lois antitrust.

Dans le procès, les fondateurs de Phhhoto – Champ Bennett, Omar Elsayed et Russell Armand – affirment qu’après que Zuckerberg et d’autres dirigeants de Facebook ont ​​téléchargé leur application et les ont approchés au sujet d’un partenariat, aucun accord ne s’est concrétisé. Facebook a plutôt lancé un produit concurrent qui reflétait les fonctionnalités de Phhhoto. Facebook a également supprimé le contenu de Phhhoto dans son application de partage de photos, Instagram, selon la poursuite.

Phhhoto est représenté par Gary Reback, un avocat bien connu. Dans les années 1990, Reback a persuadé le ministère de la Justice de poursuivre Microsoft pour violation des lois antitrust, une affaire que Microsoft a finalement réglée en 2001. La poursuite de Phhhoto demande des dommages-intérêts monétaires non spécifiés à Facebook.

Le procès se démarque en raison de l’implication personnelle de Zuckerberg, a déclaré Reback dans une interview. Il a qualifié Zuckerberg de « PDG du monopoleur » et a déclaré que le fondateur de Facebook s’était engagé dans « un comportement anticoncurrentiel dans une mesure jamais vue depuis Bill Gates », l’un des fondateurs de Microsoft.

« Cette poursuite est sans fondement et nous nous défendrons vigoureusement », a déclaré jeudi soir Joe Osborne, porte-parole de Meta, la société mère de Facebook.

Le procès est le défi antitrust le plus récent lancé aux plus grandes entreprises technologiques du monde. Facebook, Google et Apple ont tous été confrontés à des poursuites de rivaux au fil des ans, les accusant de copier leur technologie ou de les acheter pour les écraser.

Le procès ajoute également aux malheurs de Facebook, qui la semaine dernière a été rebaptisé Meta. La Federal Trade Commission a poursuivi l’entreprise, l’accusant d’avoir enfreint les lois antitrust en détenant un monopole sur les réseaux sociaux grâce à ses acquisitions d’Instagram et de l’application de messagerie WhatsApp. Le réseau social a également fait l’objet d’un examen public intense après que Frances Haugen, une ancienne employée, a divulgué des milliers de documents internes détaillant comment les plateformes de l’entreprise ont été utilisées pour diffuser de la désinformation, des discours de haine et des complots.

Malgré cela, Michael Carrier, professeur à la faculté de droit de l’Université Rutgers, a déclaré que les normes en matière de litiges antitrust restent élevées.

« Il est difficile de montrer la monopolisation », a-t-il déclaré. « Le tumulte à travers le paysage politique ne va pas nécessairement se refléter dans la façon dont les tribunaux statuent. »

Phhhoto a été fondée en 2012 et l’application a été lancée en 2014. Les gens l’utilisaient pour éditer des photos et lier des images entre elles dans des vidéos en boucle. Il est devenu buzzy et a été promu par des célébrités telles que Beyoncé, Miley Cyrus et Katy Perry.

Après que Zuckerberg ait téléchargé l’application en 2014, Kevin Systrom, fondateur d’Instagram, et les cadres supérieurs de Facebook et Instagram l’ont également fait, selon la poursuite.

En février 2015, Bryan Hurren, alors responsable des partenariats stratégiques de Facebook, a contacté les fondateurs de Phhhoto pour discuter d’une « opportunité d’intégration de plate-forme », selon la poursuite. Hurren a proposé d’intégrer Phhhoto dans le fil d’actualité de Facebook, selon le procès, qui était un bien immobilier de premier ordre sur la plus grande plate-forme sociale au monde.

Mais « Facebook a enfilé Phhhoto pendant des mois sans faire de progrès significatifs sur la supposée intégration », indique la poursuite. Hurren a déclaré à Phhhoto que Facebook était « raccroché à certaines conversations juridiques », indique le procès.

Le 31 mars 2015, Instagram a modifié ses paramètres afin que les utilisateurs de Phhhoto ne puissent pas trouver leurs amis Instagram. Lorsque Phhhoto a contacté Facebook à ce sujet, Hurren leur a dit « qu’Instagram était apparemment contrarié par le fait que Phhhoto augmentait le nombre d’utilisateurs grâce à sa relation avec Instagram », selon la poursuite.

Les fondateurs de Phhhoto ont décidé d’aller de l’avant avec une version Android de leur application, qui n’était disponible que sur iPhone. Mais le 22 octobre 2015, quelques heures seulement avant que Phhhoto ne lance son application Android, Instagram a dévoilé un produit qui était un « clone servile » de Phhhoto, selon la poursuite.

Instagram a introduit d’autres changements en mars 2016 qui ont réduit la visibilité du contenu de Phhhoto, selon la poursuite. Les fondateurs de Phhhoto ont découvert le changement lorsque l’un d’eux a posté deux vidéos sur Instagram, l’une via son compte Phhhoto lié et l’autre via un nouveau compte Instagram qu’il avait ouvert. Bien que le deuxième compte ait eu une fraction des abonnés, la vidéo a été visionnée et aimée plus que la vidéo identique publiée sur le compte lié à Phhhoto, selon la poursuite.

Phhhoto a fermé ses portes en juin 2017, « faute d’investissement ou de tout autre moyen de rester viable », selon la plainte.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

