“Facebook élimine les preuves de crimes de guerre”: le rapport des chercheurs

dans le groupes Facebook privés des conversations et des échanges ont lieu constamment que le réseau social essaie de s’assurer de ne pas violer ses règles. Parfois, cependant, cette activité devient contre-productive, comme dans le cas de activité du marché noir impliquant œuvres anciennes comme statues et artefacts d’importance historique: la plate-forme en a pris soin interdisant complètement la vente d’œuvres d’art sur ses chaînes, mais tente de supprimer les messages concernant cette activité stand entraver les investigations des chercheurs qui tentent de documenter le phénomène et de retracer l’origine des épisodes individuels.

La plainte provient des chercheurs du projet Athar, une initiative menée par des anthropologues et des experts du patrimoine culturel pour explorer le monde du trafic international d’œuvres d’art qui à son tour il peut financer des activités primaires telles que le terrorisme et le crime organisé. Les postes dont les savants se plaignent de la suppression représentent en réalité de véritables délits: le vol et la revente de statues, mosaïques et autres œuvres d’art d’importance culturelle ont souvent lieu Pays impliqués dans des conflits armés, et sont considérés comme des crimes de guerre, disent les chercheurs.

Annuler les publications Facebook où des intermédiaires tentent de revendre ce matériel peut être considéré comme une bonne chose, mais en réalité complique le travail des savants, qui perdent la possibilité à la fois de retrouver les œuvres volées et de retrouver les auteurs. La solution ne peut évidemment pas être de laisser les publications en ligne et de faire en sorte que les transactions proposées dans ces groupes se déroulent comme prévu – d’autant plus que les groupes privés où se déroulent ces activités peuvent être au nombre de milliers, de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers. d’utilisateurs. Selon certains experts, il en faut un position de compromis: par exemple, supprimez les contenus illégaux, mais laissez une trace dans une archive consultable par des experts accrédités.