Face / Off 2 devient de plus en plus un film épique grâce à Godzilla Vs. Kong

Le réalisateur Adam Wingard a eu les mains pleines en opposant deux titans légendaires l’un à l’autre pour le prochain Godzilla contre. Kong. Le réalisateur devrait poursuivre cette tendance et ramener potentiellement un autre duo de titans légendaires, John Travolta et Nicolas Cage, pour une bataille encore plus épique dans son mystérieux Face / Off 2. On a récemment demandé à Wingard s’il pensait pouvoir appliquer les leçons du premier au second, le cinéaste donnant quelques détails sur la suite en cours de route.

«Ils sont si différents. Godzilla contre Kong est d’environ deux icônes qui se couplent l’une contre l’autre. Le Face / Off L’histoire que je raconte est bien plus une histoire de famille. Mais je suis sûr que l’expérience de faire ce film fera Face / Off plus d’un film épique. Je sais maintenant comment faire un très grand film passionnant, qui jouera dedans. «

Donc, ça ressemble à Adam Wingard a appris à créer un grand blockbuster explosif, ce qui lui sera certainement utile s’il envisage de continuer les décors d’action du premier Face / Off. Le cinéaste trace cependant une ligne entre son épopée de film monstre et la suite du thriller d’action, appelant Face / Off 2 « une histoire de famille ». C’est un détail de la suite que nous n’avons pas entendu auparavant, et tout le monde devine ce que cela pourrait signifier, mais la réponse la plus évidente serait que Wingard envisage de faire Face / Off 2 tout sur Sean Archer de John Travolta et la famille Archer.

Cela correspondrait à ce que Wingard a récemment révélé de la suite, révélant que Face / Off 2 sera entièrement consacré au duo de héros et de méchants du film original, Sean Archer et Castor Troy. « Certaines personnes supposent que lorsque je dis que cela signifie simplement que cela se déroule dans le monde de Face / Off. Pour moi, Face / Off n’est pas une procédure ou quelque chose du genre », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas du monde dans lequel les personnages existent. Il s’agit de Sean Archer et de Castor Troy. C’est de ça que parle ce film. C’est la suite de cette histoire. C’est difficile d’en parler autrement mais c’est pour moi , la suite définitive de cette saga. «

Sorti en 1997 et réalisé par le maestro du film d’action John Woo, Face / Off suit Sean Archer (John Travolta), un agent du FBI, qui subit une chirurgie plastique expérimentale afin de se faire passer pour l’assassin de son fils et ennemi juré, Castor Troy (Nicolas Cage). Bien que ses missions initiales se passent bien, le vrai problème commence lorsque Castor se réveille d’un coma et subit la même procédure et commence à se faire passer pour Sean. Bien que Wingard n’ait pas confirmé si les stars originales John Travolta et Nicolas Cage sont recherchées pour revenir, sa description du projet comme une continuation de leur histoire suggère fortement qu’ils seront de retour, au grand plaisir de Face Off Ventilateurs.

Avant de voir Travolta et Cage se jeter à nouveau, le public n’a pas encore vu les résultats de l’autre film de Wingard basé sur une confrontation majeure, Godzilla contre. Kong. Godzilla contre. Kong devrait sortir aux États-Unis le 31 mars, où il sortira simultanément en salles et sur HBO Max. Cela nous vient de Variety.

