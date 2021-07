Face ID Bientôt sur les Mac dans les prochaines années

Apple voudrait équiper les iMac et les MacBook de Face ID dans les prochaines années. À terme, tous les produits Apple devraient recevoir les capteurs de reconnaissance faciale.

Tous les iPhones, iPads et Mac devraient à terme être livrés avec des capteurs Face ID. C’est du moins ce que croit le journaliste de Bloomberg Mark Gurman via MacRumors. Dans le Q&A payant de sa newsletter « Power On », Gurman écrit que Face ID peut non seulement être utilisé pour la sécurité des données comme le capteur d’empreintes digitales Touch ID, mais aussi pour la réalité augmentée. Les capteurs reconnaissent le visage de l’utilisateur et cela peut être intégré dans un environnement virtuel.

Les appareils Apple moins chers continueront initialement à avoir Touch ID

Les « prochaines années » sont d’abord des Mac avec Face ID. Initialement, le capteur d’empreintes digitales Touch ID restera la solution de sécurité de choix pour les appareils Apple abordables, y compris la série iPhone SE jusqu’à la série iPad Air. Enfin, Apple pourrait se débarrasser de « l’encoche », l’encoche dans l’affichage ci-dessus, en plaçant les capteurs Face ID directement sur l’écran respectif.

Des capteurs d’identification faciale à l’écran à partir de 2023 ?

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, un iPhone avec des capteurs Face ID directement sur l’écran devrait arriver sur le marché dès 2023. L’iMac 24 pouces actuel aurait été initialement destiné à Face ID, mais cela a été reporté pour une future refonte du Mac, selon Gurman. Apple travaille actuellement sur un nouvel iMac 27 pouces avec une puce M2X plus puissante. Cependant, cela devrait toujours se passer de Face ID.