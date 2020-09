Face à une demande énorme. Porsche se tourne vers Audi pour accélérer la production de Taycan

Le cas est inhabituel, mais il montre aussi les avantages d’appartenir à un groupe tel que le plus grand constructeur automobile européen: avec une forte demande pour son modèle électrique, Porsche aura demandé à Audi de se passer d’ouvriers, qui pourraient l’aider à la fabrication. de Taycan, à Zuffenhausen.

La nouvelle est avancée par Automobilwoche, qui, suite à une conversation avec un porte-parole d’Audi, aura appris que la marque des quatre anneaux, elle-même et comme Porsche, appartenant au groupe Volkswagen, aura été contactée par fabricant de Zuffenhausen. Plus précisément, afin de se passer d’ouvriers, qui pourraient aider à la fabrication du Taycan.

Selon la même publication allemande, Audi aurait affecté environ 400 travailleurs à la «demi-sœur» Porsche, qui travaillera, dans les deux prochaines années, à Stuttgart, à la production de la deuxième voiture de sport électrique.

Cette nouvelle main-d’œuvre aura commencé à atteindre les lignes de production Porsche en juin, rejoignant ainsi les centaines de nouveaux employés que la marque de quartier de Zuffenhausen a embauchés entre-temps. Tout cela, afin de répondre à la forte demande que Taycan a enregistrée.

De plus, et après avoir initialement prévu d’employer 20 000 personnes dans la fabrication du Taycan, Porsche compte désormais deux fois plus de travailleurs impliqués dans la fabrication de son modèle électrique.

Selon les chiffres déjà publiés, la marque produit actuellement environ 150 unités Taycan par jour, un nombre qui, même ainsi, ne suffit pas pour faire face aux listes d’attente.

Incidemment et afin de prévoir de plus grandes difficultés, le démarrage prévu de la production de la variante la plus offroad de Taycan, Taycan Cross Turismo, apparaît. Un moment que, d’ailleurs, la marque Zuffenhausen a déjà annoncé avoir été reporté au début de 2021, peut-être pour, jusque-là, garantir un assouplissement dans la recherche du nouveau modèle électrique.

