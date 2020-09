Fab Five exhorte les fans à voter Joe Biden dans une collecte de fonds virtuelle

Les Fab Five lors de leur soirée de nomination aux Emmy en juillet (Photo par Emma McIntyre / Getty Images)

le Œil queer Fab Five s’est associé à l’épouse de Joe Biden, Jill, pour une collecte de fonds, où ils ont fait passer le message qu’une victoire démocrate n’est pas garantie à l’élection présidentielle de novembre.

L’événement virtuel a eu lieu mardi (1er septembre) et a vu le Œil queer les acteurs encouragent les jeunes à faire entendre leur voix en votant.

Tan France, qui est récemment devenue citoyenne des États-Unis, a lancé un appel émouvant aux autres pour qu’ils ne tiennent pas leur vote pour acquis, CNN rapports.

«Si vous ne pouvez pas le faire pour vous-même, faites-le pour les personnes qui vous tiennent à cœur», dit-il.

«Si vous dites que vous nous aimez Œil queer Mesdames et messieurs, chacun de nous cinq est touché par l’administration actuelle, et Joe Biden et Kamala nous faciliteront la tâche. »

Œil queer La star Tan France a critiqué Donald Trump pour ne pas respecter les groupes minoritaires.

La France a également critiqué Trump pour avoir «dénigré» les immigrants tout au long de sa présidence et de sa campagne de réélection.

«Ce à quoi je penserai quand je voterai, c’est… d’abord, oh mon Dieu, je me sens un peu ému», a déclaré France.

«Je vais penser au fait que je suis un représentant de tant de choses qui ont été si négativement dépeintes au cours des trois dernières années et demie…

«Nous voulons être respectés. Les musulmans veulent être respectés, les personnes de couleur veulent être respectées, la communauté noire veut être respectée, les homosexuels veulent être respectés, les personnes trans veulent être respectées.

Si vous ne pouvez pas le faire pour vous-même, faites-le pour les personnes qui vous tiennent à cœur.

D’autres membres de la famille de Biden ont également participé à la Œil queer collecte de fonds, y compris sa petite-fille Finnegan, qui a déclaré que voter était aussi important que protester.

«Personnellement, ne pas voter permet à toutes ces choses que nous demandons de voir changer», a-t-elle déclaré.

«C’est aussi mauvais que de voter pour Trump ou de voter pour un candidat tiers. Nous devons voter et nous devons le prendre au sérieux. »