F9 Star Sung Kang appelle le retour de Han une fois dans un événement de la vie

Étoile Fast & Furious @Sung Kang parle à Empire du retour « fou » de Han Seoul-Oh en # Rapide9 et le #JusticeForHan campagne. En savoir plus et voir une image exclusive complète ici: https://t.co/hVU7AByyWPpic.twitter.com/5ybgq5zahF

– Empire Magazine (@empiremagazine) 13 avril 2021