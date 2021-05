«F9» présente le tournage de ses séquences d’action au rythme effréné

A chaque sortie de « Fast & Furious », la franchise semble gravir les échelons de l’action et de la production, et tout semble indiquer que le neuvième volet de la saga ne fera pas exception. À ce stade, les courses souterraines ont été dans un avion loin des projecteurs dans leurs histoires, on peut donc s’attendre à un film plein de destructions et d’explosions.

Les bandes-annonces précédentes de «F9» ont préparé le public à la menace que Dominic Toretto devra affronter, mais cette fois, les producteurs du film ont publié une vidéo des coulisses préparant le public à la vaste «Boucherie» que vous pouvez voir sur le grand écran. écran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Images de Harry Styles révélées dans son film « My Policeman »

Universal Pictures a sorti ce jeudi 6 mai un petit avant-goût du chaos et de la destruction dont les fans de « Fast & Furious » pourront assister, présentant quelques-uns des grands crashs et explosions que nous verrons dans le film, qui étaient fait avec des effets pratiques pour donner plus de réalisme aux téléspectateurs.

Les fans de la série peuvent être excités par les séquences d’action rapides qu’ils verront sur « F9 », mais ce n’est pas la vraie raison pour laquelle le film est si attendu. Et est-ce que, après sa dernière apparition dans « Fast & Furious 6 », l’acteur Sung Kang revient dans le rôle de Han, l’un des personnages les plus aimés de la franchise.

« Han fait partie intégrante de cette franchise », a déclaré Vin Diesel, protagoniste et producteur de la saga lors d’un entretien avec EW. «Si vous vous en souvenez, il est presque responsable des années d’absence de Dom Toretto. C’est lui qui travaille avec lui au Mexique, il est le seul à savoir où se trouve Dom et à bien des égards, il est le pont pour Dom lorsqu’il revient à Tokio Drift ». commente l’acteur.

Diesel souligne qu’il y a quelque chose de très spécial dans le personnage de Han, que le public peut ressentir en regardant les films. Sans en révéler grand-chose sur l’intrigue dans ce nouvel opus, il assure que le thème principal de l’histoire est celui de «N’abandonnez pas la famille».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix partage son premier aperçu de « Tout calme sur le front occidental »

Diesel et Kang figureront sur « F9 » avec la participation de Michelle Rodriguez, Tyresse Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Charlize Theron, Helen Mirren et John Cena, qui ont été réalisés par Justin Lin avec un scénario de Daniel Casey. Sa première devrait avoir lieu le 25 juin.