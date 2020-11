Extraction 2 vise la date de début du tournage 2021 sur Netflix

Extraction a été un succès instantané pour Netflix plus tôt cette année, avec une suite rapidement éclairée afin de continuer les aventures de la robuste armée individuelle de Chris Hemsworth. Lors d’une récente interview, Joe et Anthony Russo ont discuté de leur travail sur Extraction 2 et a révélé quand ils espéraient que la photographie principale commencerait sur la suite de l’action.

“Ouais, nous travaillons encore sur deux. Nous sommes actuellement en phase de script mais nous espérons tourner ça l’année prochaine. Et puis vous savez, dites que je suis super excité, Hemsworth est super excité, Netflix est excité donc c’est vraiment juste une fonction de faire le script. “

Bien que le couple ne donne rien sur le suivi, toutes les personnes impliquées dans la production sont clairement très enthousiastes à l’idée de revenir directement dans le vif du sujet, le Russo prévoyant de commencer le tournage en 2021. Sorti en avril, Extraction est rapidement devenu un énorme succès pour le géant du streaming. La suite devrait être produite à nouveau par Anthony et Joe Russo, alias The Russo Brothers, sous leur bannière AGBO, le couple cherchant également à ramener le réalisateur Sam Hargrave à la barre. Extraction 2.

La première Extraction suit Chris Hemsworth en tant que mercenaire du marché noir nommé Tyler Rake, qui n’a plus rien à perdre grâce à sa longue et violente carrière. Alors qu’il est à son plus bas niveau, Rake a une chance de se racheter lorsqu’il est embauché pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné, mais, dans le monde souterrain sombre des marchands d’armes et des trafiquants de drogue, une mission déjà mortelle approche de l’impossible.

Hemsworth, qui devrait également revenir pour la suite à venir, a récemment taquiné plusieurs suivis dans le Extraction franchise en disant: «Nous voulions faire un film différent, unique, excitant, plein d’action mais qui a vraiment repoussé les limites et je pense que nous y sommes parvenus, mais rien de tout cela n’était possible sans votre soutien. Je suis pour toujours dans votre C’était l’une des expériences les plus incroyables que j’aie jamais vécues sur le plateau et nous allons essayer d’en faire quelques autres pour vous. “

Bien que rien ne soit encore connu sur la direction de la suite de Netflix, Joe Russo a déjà fait allusion à ce qu’ils prévoyaient. Il semble qu’ils ne peuvent pas décider de faire avancer ou reculer l’histoire et, en fait, peuvent finir par faire les deux. “L’accord est conclu pour moi d’écrire Extraction 2, et nous sommes dans les étapes formatives de ce que l’histoire peut être”, a déclaré Russo plus tôt cette année. “Nous ne nous engageons pas encore à savoir si cette histoire va de l’avant ou en arrière dans le temps. Nous avons laissé une grande fin qui laisse des points d’interrogation pour le public.”

Russo a depuis taquiné davantage son travail sur le script, doublant l’idée d’une suite et d’une préquelle. “J’ai commencé à écrire la suite (préquelle?) Il y a trois semaines. C’est un super personnage pour lequel écrire, avec une performance fantastique de Hemsworth. Donc, cela facilite mon travail. Je pense que la mission est d’augmenter l’échelle sur celui-ci, à la fois émotionnellement et physiquement. “

Pendant que nous attendons Extraction 2, les frères Russo ont été très occupés, produisant le thriller d’action Mossoul pour Netflix et diriger Tom Holland dans le drame policier à venir Cerise qui devrait sortir en salles le 26 février 2021 et sur Apple TV + le 12 mars 2021. Cela nous vient de Comicbook.com.

