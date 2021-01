Expresso do Amanhã: consultez le résumé de la première saison

Express de demain son retour confirmé le 26 janvier 2021 et nous de Feededigno nous vous aiderons à vous situer avec les faits les plus importants de la première saison dans ce résumé. Découvrez tout ce qui s’est passé lors de la première année de la série en 2020:

Le monde s’est figé sur l’Express de demain

Après que l’homme a réussi à détruire l’équilibre climatique sur Terre, les personnes les plus chanceuses ont pu acheter leur place dans le Snowpiercer, un train qui peut continuer à marcher pendant de nombreuses années dans l’incroyable chute de neige.

Cependant, un groupe de personnes a réussi à infiltrer certains wagons, créant un système de castes. Après six ans de déménagement, les défavorisés veulent prendre leur place de premier plan sur la base de la force, à la recherche de meilleures conditions. Dirigé par André Layton (Daveed Diggs) maintenant, ils doivent se battre pour leur vie.

Les riches, dirigés par Mélanie Cavil (Jennifer Connelly) veulent maintenir le statu quo à tout prix, même si beaucoup sont massacrés, par exemple.

Un tueur parmi nous

Avant que toute la catastrophe ne commence sur la planète, Layton était policier et est recruté contre sa volonté pour résoudre un meurtre dans la voiture d’élite. Un call boy a été retrouvé mort sans un doigt et maintenant notre protagoniste doit résoudre ce mystère.

Le dirigeant du Fonds en profite pour se renseigner sur les facilités et les faiblesses afin que son groupe puisse atteindre la liberté tant attendue. Les VIP veulent que le meurtre soit résolu sans fanfare pour qu’il y ait la paix parmi les plus puissants.

Pendant ce temps, Brochet (Steven Ogg) essaie de prendre le pouvoir du Fonds pour lui-même, car il veut se lever et renverser Layton et qui que ce soit pour atteindre ses objectifs.

La rébellion du Fonds

Pike rassemble les troupes et attaque les plus hautes castes, ce qui pose un gros problème à Mélanie. Après de nombreuses morts et un swing dans sa direction, elle finit par céder à Layton pour nettoyer le désordre de son subordonné.

Le chef du Fonds parvient à un accord et les rebelles finissent par être arrêtés. Layton finit par être mis au défi par ses partisans.

Zarah et Layton

Avant de rejoindre Snowpiercer, Layton était marié à Zarah (Sheila Vand), une femme qui a fini par céder pour financer des problèmes et a fini dans une caste supérieure en tant que bénévole de substitution.

Nous avons découvert que Zarah est enceinte de Layton et elle essaie désespérément de le faire rester dans une caste supérieure, sans succès, car le protagoniste est ferme dans son objectif de créer une société plus juste.

Le tueur a été découvert

LJ (Annalise Basso) est une jeune femme issue de l’une des familles les plus recherchées du Snowpiercer. Innocente et douce, la jeune fille cache en fait plusieurs facettes, puisqu’elle a soif de sang et de cruauté pour les moins fortunés.

Les responsables de Snowpiercer ils découvrent que c’est elle qui a ordonné de tuer le jeune homme des castes inférieures et que son garde de sécurité l’a exécuté. LJ finit par le blâmer et il y a un jugement porté par tout le monde.

Pendant ce temps, on découvre qu’il y a un stratagème de corruption dans le train et que les membres du fonds reçoivent un traitement expérimental pour rester inertes en cas de rébellion.

M. Wilford n’est pas avec nous …

Les passagers du train découvrent que le M. Wlford est mort et que Mélanie est à la tête des wagons.

L’élite se révolte et appelle à la révocation des droits de Mélanie, l’arrête et vote pour voir qui est en charge de Snowpiercer. Maintenant, tout est conflit dans les voitures de la nouvelle société.

Le train qui s’effondre

Les cépages entrent dans un combat sanglant. Les inférieurs se réunissent pour renverser les supérieurs et établir un système d’égalité au sein du Snowpiercer, les ennemis devenant des alliés dans la cause.

Après une longue bataille, Layton est enfin en mesure d’atteindre son objectif, car The Fund fait désormais partie de l’aile dominante du train.

Cependant, il y a une éternelle rupture entre les partis et la création d’un nouveau système ne fait pas partie des idées de l’élite.

M. Wilford retourne à l’Express de demain …

Le moral est bon et tout est discuté. Cependant, les choses ne se sont pas encore améliorées, car un train qui ne fait pas partie de l’itinéraire est apparu sur le radar.

Quand le Snowpiercer est interceptée, on a une surprise, car la fille de Mélanie, considérée comme morte, apparaît de l’intrus et demande à sa mère, apportant la nouvelle que Monsieur Wilford (Sean Bean) est plus vivant que jamais et souhaite retrouver son pouvoir, pour le plus grand plaisir de l’élite.

M. Wilford va-t-il ébranler les structures de la nouvelle société? Maintenant, tout ce qui nous attend fait partie de la deuxième saison d’Expresso do Amanhã.

critique de la première saison d'Expresso do Amanhã:

