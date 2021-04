Explorez les étendues ouvertes, chevauchez des dragons dans Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart revisitera apparemment une vieille idée du spin-off de PlayStation 3 Ratchet & Clank: Into the Nexus, car il comportera de petits niveaux de bac à sable à explorer. Ceux d’entre vous qui ont joué le chant du cygne de dernière génération se souviendront d’un niveau que vous étiez libre de parcourir avec un jetpack; un clip de jeu pour le nouveau titre PS5 montre Ratchet sprint à travers un désert géant avec des bottes de fusée.

La sortie verra également le retour des batailles d’arène de gladiateurs des versions précédentes, ainsi que des puzzles interdimensionnels Clank. Ce n’est pas tout: il y aura des séquences de combat aérien de style Panzer Dragoon, des batailles de robots araignées à la Watch Dogs et, bien sûr, beaucoup de boulons d’or à collectionner. Oh, et si cela ne suffit pas, vous pourrez documenter toutes vos découvertes en mode photo.

phew!