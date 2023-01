Explorer le monde fascinant mais redoutable des sports anciens

Les sports font partie intégrante de la société humaine depuis des siècles, avec des preuves de jeux anciens remontant à des milliers d’années. Ces sports anciens étaient souvent exigeants physiquement, violents et parfois même mortels. Alors que les sports modernes se sont largement éloignés de ces formes extrêmes de compétition, l’histoire des sports anciens donne un aperçu du monde diversifié et fascinant des sports dans la culture humaine.

Un sport ancien à la réputation redoutable est le combat de gladiateurs, une forme de divertissement populaire dans la Rome antique qui impliquait des esclaves, des prisonniers ou même des hommes libres se battant à mort devant un large public. Ces combats étaient souvent mis en scène comme des reconstitutions de batailles mythologiques ou comme un moyen d’honorer les dieux. Les gladiateurs étaient entraînés à diverses armes et styles de combat, et les matchs pouvaient être assez élaborés, avec différents types de gladiateurs et d’animaux participant également. Bien que le combat de gladiateurs ait finalement été interdit en raison de sa nature brutale, il est resté un spectacle populaire pendant des siècles.

Un autre jeu ancien est le Pitz, un sport maya dont on pense qu’il est né dès 2500 av. Semblable au racquetball, Pitz comportait également des cerceaux comme objectifs et était souvent utilisé comme substitut à la bataille ou comme moyen pour les ennemis de résoudre les différends. De plus, les rois mayas reproduisaient parfois des mythes sur le terrain de jeu de balle. Un autre sport ancien est le harpastum, un jeu romain avec une petite balle lourde et deux équipes qui s’affrontent pour atteindre l’extrémité opposée du terrain avec la balle. Cependant, il n’y avait pas de règles sur le tacle ou le grappling, ce qui a entraîné de nombreuses blessures.

Shin-kicking est un jeu folklorique anglais traditionnel qui implique que deux adversaires tentent de se frapper les tibias jusqu’à ce que l’un tombe au sol. On pense que le coup de pied au tibia est né au 16ème siècle et a été joué à l’origine dans le cadre des célébrations du 1er mai. Le sport est toujours pratiqué aujourd’hui, les règles stipulant que seul l’avant du pied peut être utilisé pour donner des coups de pied et que les coups doivent être portés sous le genou. Malgré ces règles, le coup de pied au tibia peut être une activité douloureuse et même dangereuse, avec des blessures allant des ecchymoses aux fractures.

Enfin, il y a l’ancien sport indien de Kabaddi, un jeu physiquement exigeant et rapide qui implique deux équipes essayant de marquer des points en envoyant un joueur, connu sous le nom de raider, sur le territoire de l’adversaire pour toucher autant d’adversaires que possible avant de revenir. .. de leur côté. Les Raiders doivent retenir leur souffle lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’équipe adverse et ne peuvent respirer qu’une seule fois avant de revenir. Le Kabaddi est un sport populaire en Asie du Sud et a également gagné en popularité dans d’autres parties du monde.