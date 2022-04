Expliqué : pourquoi Google réprime les applications d’enregistrement d’appels tierces

27 avril 2022 16:55:26 IST

L’une des meilleures utilisations des smartphones sur Android est la possibilité d’enregistrer des appels. De nombreuses personnes attesteront du fait que la possibilité d’enregistrer des appels leur a sauvé la vie à plusieurs reprises. Cela est particulièrement vrai pour les journalistes ou les personnes exerçant des professions similaires, pour qui prendre des notes sur un simple papier avec un stylo n’était pas une option.

La répression

Maintenant, cependant, tout ce qui est sur le point de se terminer pour Google met à jour sa politique qui garantit que les applications tierces d’enregistrement d’appels ne seront plus prises en charge par le Play Store, en refusant l’accès à son API d’accessibilité, à partir du 11 mai.

La raison donnée par Google pour cette mise à jour de la politique était que l’API d’accessibilité était uniquement destinée à être utilisée par les développeurs pour créer des applications permettant aux personnes handicapées d’accéder à leurs appareils.

Restreint les capacités d’enregistrement des appels depuis des années

Depuis 2015, Google limite la capacité d’Android à enregistrer les appels. Avec Android 6, Google a bloqué l’accès à l’enregistrement d’appels réels en supprimant l’API d’enregistrement d’appels d’Android. Avec Android 10, Google a désactivé la possibilité d’appeler des enregistrements via le microphone. Cela s’est passé en 2019.

L’utilisation de l’API d’accessibilité était essentiellement une faille, que Google avait ignorée depuis un certain temps maintenant, eh bien, c’est jusqu’à cette année.

Google se protège

La principale raison pour laquelle Google doit fermer tout système permettant à un utilisateur d’enregistrer un appel sur son appareil Android est due aux lois et réglementations de divers États des États-Unis, où il est basé.

Aux États-Unis, la loi fédérale n’exige qu’une seule partie (généralement celle qui est enregistrée) consente à ce qu’une conversation soit enregistrée. Cependant, il existe plusieurs lois d’État qui contredisent cela. Google a décidé de jouer la sécurité et de rester du côté de la loi dans toutes les juridictions.

Conformément à la mise à jour de la politique, Google ciblera les applications qui enregistrent les appels sans alerter la personne à l’autre bout de l’appel (c’est-à-dire la personne enregistrée). Cependant, même si une application informe toutes les parties avant l’enregistrement, elle ne pourra toujours pas utiliser l’API d’accessibilité, elles devront s’y prendre d’une autre manière.

Zones grises

Après avoir interdit toutes les applications tierces, Google autorisera toujours les utilisateurs à enregistrer des appels si le téléphone dispose d’une fonction d’enregistrement d’appels native. En d’autres termes, si vous utilisez l’application Google Phone, vous pourrez toujours enregistrer des appels.

Cela ouvre une autre boîte de pandore pour les utilisateurs qui ont besoin d’utiliser la fonctionnalité assez régulièrement. La seule option alternative viable dans un tel scénario est qu’un utilisateur utilise une application qui utilise la conférence à trois. Ici, une application ajoute un tiers à l’appel, généralement un bot, qui enregistre la conversation. Non seulement ces applications sont chères, mais on ne peut pas non plus leur faire confiance pour stocker vos données audio de manière légitime.

