Explication des tendances dans le remake de Demon’s Souls

C’est l’une des principales caractéristiques du jeu, mais c’est très déroutant. Nous expliquons comment les tendances fonctionnent dans Demon’s Souls Remake.

Tout a un début, et celui de la saga Soulsborne se retrouve dans Demon’s Souls. Un jeu qui n’a pas fait beaucoup de bruit à sa sortie mais qui a déjà jeté les bases de tout ce qui viendrait plus tard. Cependant, tout n’a pas été reproduit dans les jeux précédents. Aujourd’hui, nous voulons vous expliquer comment fonctionne l’une de ces raretés du jeu: Trends in Demon’s Souls Remake.

La vérité est que BluePoint a marqué un remake parfait, laissant l’une de ses principales caractéristiques telle qu’elle était dans l’original. C’est bien et, bien qu’ils essaient de le rendre plus clair, la vérité est qu’il n’est pas facile pour le joueur novice de comprendre comment cela fonctionne, alors allons-y:

Quelle est la tendance et combien de types existe-t-il?

La tendance est une mécanique interne du jeu qui donne du sens à nos actions au sein de son univers. Et par actions, nous entendons tout ce qui est lié à la mort, que ce soit la nôtre ou celle d’autres PNJ.

Ainsi, nous devons différencier deux types de tendance: la tendance mondiale et la tendance des caractères. Le premier n’affectera que ce qui se passe dans chacune des Archstones. Le second, par conséquent, sera celui qui n’affectera que notre caractère quel que soit le monde dans lequel nous nous trouvons. Et attention, c’est important: les deux sont indépendants.

Tendance mondiale

Entre Pure White et Pure Black, la World Trend proposera des événements et des parcours au sein de chaque Archstone, variant la chose en fonction de la couleur de celle-ci. Cependant, il y a quelques points communs pour toutes les Archstones:

Tendance du monde blanc pur:

Les ennemis seront plus faibles.

La perte d’objets de soins a été augmentée.

Le nombre d’âmes que nous obtenons en tuant des ennemis a été réduit.

Quand nous sommes dans l’état d’âme (c’est-à-dire avec moins de vie), nos attaques feront plus de dégâts.

Tendance du monde noir pur:

Les ennemis sont plus forts.

Nous obtiendrons plus d’âmes des ennemis que nous tuons, ainsi qu’une meilleure goutte.

De nouveaux ennemis apparaîtront, tels que les Démons Primordiaux ou les Spectres Rouges.

Notre vitalité dans l’état de l’âme sera moindre.

Comme vous pouvez le voir, chaque tendance a ses bons et ses mauvais points, cela dépend de la manière dont nous voulons affronter le jeu. Mais comment changer la tendance?

Pour atteindre White World Trend, nous devons tuer les boss dans la zone, tuer les spectres rouges avec leurs propres noms (ce sont des PNJ), tuer des Démons Primordiaux ou un spectre envahissant.

Pour obtenir Black World Trend, nous devons mourir sous forme de corps et tuer les formes humaines des spectres rouges avec leurs propres noms, essentiellement.

Tendance du personnage

Tout comme la tendance mondiale, cette tendance variera en fonction de nos actions dans le jeu, et elle peut être blanc pur ou noir pur. Bien sûr, contrairement à la tendance mondiale, cela affectera toutes les Archstones dans lesquelles nous sommes. Allons-y avec les différences de chaque type de tendance:

Tendance du caractère blanc pur:

Nous pouvons obtenir la bague d’ami.

Nous faisons plus de dégâts dans l’état de l’âme et lorsque nous sommes convoqués dans un autre monde.

Tendance du caractère noir pur:

Mephisto apparaîtra dans le Nexus et nous pourrons terminer sa mission.

Notre vie dans l’état d’âme est moindre.

Si nous sommes des envahisseurs, nous aurons plus d’attaques.

Afin d’avoir une tendance de caractère purement blanc, nous devons vaincre les ennemis envahisseurs et les spectres rouges avec leurs propres noms, tandis que pour avoir une tendance pure au monde noir, nous devons envahir les mondes en tuant l’hôte et en tuant les PNJ du jeu.

Et tout cela est coupable. Nous vous recommandons dans votre premier jeu d’aller très fort sur les tendances si vous ne voulez pas devenir fou et de les quitter pour un nouveau jeu +, car les tendances resteront telles que nous les avons laissées.