Explication de la fin de « Once Upon a Country Love » : Han Ji-yul retourne-t-il à Séoul ou reste-t-il avec Ahn Ja-yeong ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le roman Web « Accidental Country Diary » de Park Ha-min, « Il était une fois un amour rural» (« Il était une petite ville » en anglais) est un série coréenne netflix qui suit Han Ji-yul (Choo Young-woo), un vétérinaire de Séoul qui déménage dans le village de Heedong pour voir ses grands-parents et est obligé de rester quelques mois.

Bien qu’il n’aime pas l’endroit, il doit apprendre à vivre avec ses habitants particuliers, qui le reçoivent avec beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt, dont Ahn Ja‑yeong (Joy/Park Soo‑young), un officier qui se soucie de tous ses voisins et essaie d’être gentil avec le nouveau venu, qu’il connaît depuis des années.

Quand Ahn Ja‑yeong se rend compte que le vétérinaire ne se souvient pas d’elle, elle préfère garder le secret et continuer à l’accompagner lors de ses différentes visites médicales. Cette relation grandissante déstabilise Lee Sang-hyeon (Baek Seong-cheol), le meilleur ami de la police dans « Il était une fois un amour rural”.

Ahn Ja‑yeong et Han Ji-yul font du vélo dans la série coréenne « Once upon a rural love » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « IL ÉTAIT UNE FOIS UN AMOUR RURAL » ?

Après avoir pris soin d’un chien de sauvetage, la relation entre Ji-yul et Ja-yeong s’améliore. Bien qu’il soit surpris par le comportement extrêmement gentil de l’officier, le vétérinaire se retrouve de plus en plus attiré par elle, devenant même jaloux de Lee Sang-hyeon, qui avoue ses sentiments à son amie.

Alors que Ja-yeong pense à la proposition de rencontre de Sang-hyeon, le protagoniste de « Il était une fois un amour rural» se souvient son ami d’enfance après un accident de voiture et s’excuse de ne pas la reconnaître.

Un voyage de travail spontané permet à Ji-yul et Ja-yeong de passer plus de temps ensemble et de commencer à accepter leurs sentiments, cependant, lorsque Choi Min rentre chez lui, l’ex-petite amie du vétérinaire, semble vouloir retrouver son amour.

Ji-yul tente d’expliquer la situation à Ja-yeong, mais la police préfère rester à l’écart du « couple heureux ». Un accident domestique oblige Choi Min à rester chez Ahn, qui écoute son histoire et accepte de l’aider à récupérer son petit ami.

Bien que le protagoniste de la nouvelle série sud-coréenne de Netflix il n’est pas sûr de ce qu’il fera lorsque son grand-père reviendra à Huidong, mais sûr de ses sentiments pour Ja-yeoung, il clarifie les choses avec Choi Min. Pendant ce temps, Sang-hyeon accepte le refus de l’officier.

Choi Min demande de l’aide à Han Ji-yul pour reconquérir Ahn Ja-yeong dans « Once Upon a Rural Sweetheart » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « IL ÉTAIT UNE FOIS UN AMOUR RURAL » ?

Est-ce que Han Ji-yul retourne à Séoul ou reste avec Ahn Ja-yeong ?

Lorsque Ji-yul trouve enfin le courage d’avouer son amour pour Ja-yeoung, elle le rejette de peur qu’il ne revienne à Séoul dans quelques semaines. Cependant, apprenant que le vétérinaire part tôt, elle regrette sa décision, alors elle le cherche et accepte de sortir avec lui.

Mais ils préfèrent garder leur relation secrète pour éviter les commentaires et les interventions des people. Ji-yul emmène Ja-young voir sa clinique à Séoul, et elle promet de lui rendre visite souvent.

Après que Ja-yeong ait trouvé le courage d’annoncer leur romance devant tout le quartier, le couple joue dans « Il était une fois un amour rural” doit apprendre à gérer la distance.

Après divers désagréments, Ji-yul décide de quitter la clinique de Séoul et de retourner à Huidong afin que son grand-père puisse se reposer et être proche de Ja-young..