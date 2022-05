Explication : Comment l’iPod a changé notre façon de consommer de la musique et du contenu

11 mai 2022 17:41:25 IST

Le 23 octobre 2001, Steve Jobs est monté sur scène avec une étrange petite boîte entre les mains qui allait changer le monde et la façon dont il percevait la musique, et par extension le contenu, pour toujours. C’était le jour où le monde a découvert l’iPod.

Au fil des ans, l’iPod est devenu l’un des éléments technologiques les plus influents jamais créés. Il y a eu de nombreux lecteurs multimédias, et certains étaient techniquement meilleurs que l’iPod. Cependant, aucun autre lecteur multimédia n’est venu dominer l’air du temps de la manière dont l’iPod l’a fait.

C’est pourquoi, quand Apple a finalement a finalement décidé d’arrêter de fabriquer l’iPod touch, tuant ainsi la gamme d’iPod, les fans d’Apple et les personnes qui ont possédé un iPod doivent être devenus un peu nostalgiques. C’est vraiment la fin d’une époque.

L’iPod a changé de manière monumentale la manière dont les gens consomment non seulement de la musique, mais du contenu en général. Nous examinons comment Apple et l’iPod ont changé notre façon de penser la musique et le contenu en général.

Toute votre collection de musique dans votre poche

Avant l’iPod, les gens avaient le Sony Walkman comme lecteur de musique personnel. Ne vous méprenez pas, c’était une grande pièce de technologie et a influencé la révolution de la musique. Cependant, le Walkman est devenu pratiquement une antiquité le jour où Apple a présenté l’iPod. Avec le Walkman, vous pouviez emporter quelques cassettes et vous étiez limité au nombre de chansons sur ces cassettes. Même si vous transportiez 5 à 10 cassettes, le nombre maximum de chansons que vous pourriez emporter avec vous serait d’environ 250.

L’iPod a quadruplé ce nombre. C’était comme si Apple vous donnait la possibilité de transporter toute votre collection de musique, où que vous alliez. Bien qu’Apple se soit vanté que le premier iPod pouvait contenir plus de 1000 chansons, les gens pouvaient télécharger jusqu’à 1500 chansons sur l’appareil. Ceux qui ont la capacité de stockage la plus élevée pourraient stocker 4 fois plus. Cela a donné aux gens le pouvoir de choisir.

Le pouvoir du choix

Avec cette nouvelle capacité à choisir une chanson parmi mille possibles, la manière dont les gens pensaient au contenu et à la consommation des médias a changé. Maintenant, avec la possibilité de transporter toute votre bibliothèque musicale dans la paume de vos mains, vous aviez accès à tout ce que vous vouliez écouter, immédiatement. L’immédiateté avec laquelle vous pouviez passer d’une piste à l’autre donnait aux gens le sentiment qu’ils avaient des options illimitées. De plus, avec la plupart des cassettes, vous auriez généralement cette chanson que vous aimiez vraiment, mais pour acheter cette chanson, vous deviez acheter cette cassette entière et parcourir la cassette pour trouver cette chanson.

Avec l’iPod, vous aviez la possibilité d’écouter uniquement la musique que vous vouliez. Ici, vous avez un appareil qui vous permet de réécrire les règles de la cassette, de ne choisir que les chansons que vous avez aimées et d’offrir une meilleure qualité audio que la plupart des baladeurs. Cela a eu à son tour un effet d’entraînement sur la façon dont la musique et le contenu étaient produits, ainsi que sur les économies qui l’entouraient.

Les économies de la production et de la vente de musique

Les années 1980 et 1990 étaient une époque où les producteurs de musique vendaient des cassettes entières pour gagner de l’argent. Cela signifiait qu’en général, chaque sortie d' »album » comportait généralement un grand morceau de musique, accompagné de quelques œuvres moins géniales de l’artiste. Avec l’introduction de l’iPod et de la musique numérique, les producteurs devaient s’assurer que chaque chanson de l’album qu’ils produisaient devait être bonne. Fini le temps où ils pouvaient simplement sortir des cassettes avec une ou deux chansons décentes et s’attendre à ce que le public paie également pour 10 à 15 chansons médiocres.

Et avec la prolifération d’Internet et la possibilité de télécharger des chansons individuelles, les labels de musique ont dû trouver une nouvelle façon de gagner de l’argent. C’est à ce moment que le concept de paiement par téléchargement est entré en jeu, qui a été suivi par le paiement par flux. Et parce que le nombre associé aux téléchargements et aux flux était numérique et accessible aux artistes, les maisons de disques devaient partager leurs revenus avec les artistes de manière honnête.

Contrôler vos propres médias

Les personnes qui ont eu des lecteurs de cassettes ou même des lecteurs de CD à un moment donné sauraient à quel point il était difficile de les entretenir. Avec les cassettes, c’était encore plus difficile. Même dans les meilleurs lecteurs de cassettes, les bandes magnétiques étaient souvent rayées ou abîmées. Ce n’est pas parce que vous avez acheté une cassette une fois que vous possédiez à jamais la musique qu’elle contenait. Le plus souvent, vous devrez acheter la même cassette deux fois, car les cassettes ne dureront tout simplement pas longtemps. Et plus vous jouiez, plus la bande magnétique se détériorait. Les bibliothèques numériques telles que l’iPod n’ont jamais eu de tels problèmes.

De plus, avec les cassettes, vous ne pouvez jamais changer de piste ou passer à une autre chanson aussi efficacement qu’avec un iPod. De plus, la possibilité de mélanger des chansons et de jouer n’importe quelle chanson de votre collection au hasard a changé la donne.

Streaming de contenu aujourd’hui

Les effets des changements apportés à la consommation des médias sont encore visibles aujourd’hui. L’iPod n’a peut-être pas été le premier appareil mobile à permettre aux utilisateurs de diffuser du contenu directement à partir du Web, mais le modèle commercial suivi par la plupart des géants du streaming comme Spotify ou Netflix peut être retracé jusqu’à l’iPod et à la réaction des labels de production musicale au changement. scénario qu’il a apporté. De l’économie à l’interface des lecteurs multimédias en continu, une grande partie peut être attribuée à l’iPod.

Au cours des deux décennies où il a fait partie de notre zeitgeist culturel, l’iPod doit être parmi les technologies les plus influentes à avoir existé. Il a véritablement façonné la révolution culturelle la plus importante de notre génération.

