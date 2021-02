Expansion forgée annoncée dans les déchets de Heathstone

Si vous voulez de plus en plus de cartes pour votre meilleur deck de forgeage, l’extension Forged in the Wastes of Hearthstone est un must.

Bien coupable, Blizzard nous a clairement indiqué à Blizzcon que Hearthstone n’était pas Overwatch, donc nous pouvons sauter de joie. Après tout, pouvoir profiter Forgé dans l’extension Wastes of Hearthstone Cela nous comblera beaucoup.

Et c’est que vous ne pouvez pas nous nier, coupables, que Hearthstone est extrêmement addictif. Et, bien sûr, avec cette nouvelle extension avec plus de 70 nouvelles cartes, nous allons avoir des decks et des jeux à offrir. Mais pensez-vous qu’ils se contenteront de cela?

Nous vous le disons clairement après la pause dramatique: non. En plus de cette extension, un nouveau mode solo nous sera proposé, appelé mercenaires. Dans ce document, gardez un œil sur les données, nous pouvons mettre la main sur les personnages les plus emblématiques du monde d’Azeroth.

Une fois que nous les avons obtenus, nous pouvons les mettre à niveau, leur procurer de l’équipement et, ce qui est mieux: les faire évoluer pour qu’ils aient la meilleure forme possible. Donc, si vous jouez à l’aise, coupable.

Forged in the Barrens est maintenant disponible à l’achat, même si nous craignons que ce nouveau mode n’ait pas encore de date de sortie, au-delà d’indiquer qu’il sortira cette année.