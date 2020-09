Exigences techniques de Crysis Remastered PC révélées

Le premier Crysis est sorti en 2007, où a gagné la réputation d’être un jeu avec une grande section technique même sur les PC haut de gamme de l’époque. En plus du PC, il a également été publié sur les consoles, qui sont PS3 et Xbox 360, que même les graphismes ont été considérablement atténués, ce qui a conduit à un excellent jeu.

Maintenant, le jeu est remasterisé et Nous connaissons déjà les exigences que nous devrons avoir pour pouvoir le déplacer sur notre PC. Il faut dire que pour être un remastering, nous aurons besoin d’un PC gamma moyen élevé, car la RAM dont nous aurons besoin sera au minimum de 8 Go et pour la déplacer correctement, une RAM de 12 Go.

Configuration minimale requise pour Crysis Remastered

Système opératif: Windows 10 64 bits.

Windows 10 64 bits. Processeur: Intel Core i5 3450 ou Ryzen 3 1200.

Intel Core i5 3450 ou Ryzen 3 1200. RAM: 8 Go de RAM.

8 Go de RAM. Carte graphique: RX 470 ou GTX 1050 Ti. 4 Go de mémoire graphique pour le lire en 1080p.

RX 470 ou GTX 1050 Ti. 4 Go de mémoire graphique pour le lire en 1080p. Espace disque dur: 20 Go d’espace libre.

20 Go d’espace libre. DirectX: DirectX 11.

Exigences recommandées:

Système opératif: Windows 10 64 bits.

Windows 10 64 bits. Processeur: Intel Core i5 7600K ou Ryzen 5.

Intel Core i5 7600K ou Ryzen 5. RAM: 12 Go de RAM.

12 Go de RAM. Carte graphique: Carte graphique RX Vega 56 ou GTX 1660 Ti. 8 Go de mémoire graphique pour le lire en 4K.

Carte graphique RX Vega 56 ou GTX 1660 Ti. 8 Go de mémoire graphique pour le lire en 4K. DirectX: DirectX 11.

DirectX 11. Espace disque dur: 20 Go d’espace libre.

En général, les exigences sont assez élevées, mais c’est normal compte tenu des améliorations graphiques qu’il apporte. Crysis remasterisé Disponible sur PC, Xbox One et PS4 à partir du 18 septembre.