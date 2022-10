Exclusif : Les images de Charisma Killers révèlent un premier aperçu du premier long métrage de Jessica McKay

Le tournage a commencé le Les tueurs de charisme et quelques premières images ont été révélées. Comme indiqué précédemment, le casting du film comprend un lutteur professionnel à la retraite Jessica McKay fait ses débuts au cinéma. McKay, qui a quitté la WWE en 2021, est connu pour jouer le rôle de Billie Kay, la moitié de l’équipe d’étiquettes The IIconics aux côtés de Peyton Royce (Cassie Lee). Les deux ont annoncé leur retraite de la lutte professionnelle plus tôt cette année.





Les premières photos de look de Les tueurs de charisme présenter McKay dans le film avec certains des autres membres de la distribution. Écrit et réalisé par Michael Matteo Rossi, le film met en vedette Vernon Wells, Vanessa Angel, Marnette Patterson, Paul Logan, Daniel O’Reily, Jason Scott Jenkins, Jackie Moore, Jordan James Smith, Antje Utgaard et Mike Dargatis. Les lutteurs professionnels Tenille « Emma » Dashwood et Brian Pillman Jr. font également leurs débuts au cinéma dans Les tueurs de charisme avec McKay.

« Cela a été la meilleure première semaine de tous les films que j’ai réalisés au cours de mes 15 ans de carrière. Je pense que nous avons quelque chose de spécial avec celui-ci », a déclaré Rossi à 45secondes.fr à propos du film.

Dans Les tueurs de charisme, McKay joue une femme échangiste qui, avec son mari (Mike Dargatis), ne sait pas qu’elle est entrée en contact avec l’un des sept tueurs en série. Les premières photos montrent le couple marié rencontrant un tueur qui se présente comme un « modèle » comme travail de jour, donc il y a beaucoup de tension. Il reste à voir comment cela se passera pour la paire, mais McKay n’est clairement pas au courant de ce qui se passe dans les nouvelles photos.

Vous pouvez voir les premières photos d’aperçu ci-dessous.





Jessica McKay fait ses débuts au cinéma

L’homme que le personnage de McKay rencontre sur les photos ci-dessus n’est qu’une menace à craindre dans le film, car il n’y a pas moins de six autres tueurs en série sur les lieux. La ligne de connexion pour Les tueurs de charisme lit:

Lorsque l’ancien mentor de 7 tueurs découvre qu’il a un cancer en phase terminale, il leur donne à tous l’occasion de faire leurs preuves pendant une nuit seulement pour se venger.

Pendant ce temps, Jessica McKay a d’autres projets en cours après sa transition du ring au travail cinématographique. Elle est également attachée à un prochain film d’horreur intitulé Soirée de bal du réalisateur Bryan Wolfinger ainsi qu’un film de super-héros Maverick de Myles Clohessy.

Les tueurs de charisme n’a pas encore de date de première.