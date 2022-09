Exclusif: le clip Umbrella Men montre pourquoi une troupe de musiciens planifie un braquage de banque

Avant les débuts du film au Festival international du film de Toronto (TIFF), 45secondes.fr peut faire ses débuts en exclusivité avec un clip de Les Hommes Parapluies. Le film tiendra sa première mondiale le 10 septembre 2022, suivie de deux projections publiques supplémentaires ainsi que de projections de presse et de l’industrie via le TIFF. Pour l’instant, vous pouvez jeter un coup d’œil à Les Hommes Parapluies en regardant notre clip ci-dessous.

Dans le clip, Jérôme (Jaques Da Silva) est rencontré à l’extérieur du Goema Club par Mortimer (Keenan Arrison) et Mila (Bronté Snell). Découragé par Mila lui remettant un avis d’expulsion, Jérôme discute de la réticence de la banque à parvenir à un accord sur leur dette d’un million de rands. Mila pense qu’ils pourraient régler cela en organisant des événements tels que des concerts d’entreprise, des soirées jazz et dansantes. Jérôme n’est pas convaincu et est confronté à la dure réalité qu’il pourrait perdre tout ce que sa famille a construit au fil des ans.

Les Hommes Parapluies est réalisé par John Barker (Bunny Chow : Connais-toi toi-même, Isibaya) qui a également écrit aux côtés de Philip Roberts. Il met en vedette Jaques Da Silva, Shamilla Miller (Mensonges d’amour et hybrides), Keenan Arrison (Atlantide) et Brontë Snell (Atlantide). Le film est produit par Joel Phiri, Dan Jawitz, Tshepiso Chikapa Phiri, Themba Mfebe et John Barker. La musique est écrite par le pianiste de jazz sud-africain Kyle Shepard.

The Umbrella Men est une comédie Caper Heist

Les Hommes Parapluies s’inspire et se compare à des films de genre similaires comme Les tueurs de dames, Désactivez-le, L’homme de l’intérieur, Bête sexy, Le travail italienet Ocean’s Eleven, entre autres. Il est décrit comme « une balade cinématographique incroyable, embrassant le meilleur de la comédie de braquage de câpres se déroulant dans le coloré et riche en culture Bo-Kaap domaine de Le Cap. » Le film suit une troupe de musiciens qui sont forcés de cambrioler une banque pendant le carnaval de la ville dans le but de sauver leur boîte de nuit bien-aimée, un foyer spirituel pour toute leur communauté.

Le film a recueilli de bonnes critiques en Afrique du Sud, avec Le Sunday Times notant que « à travers les phrases, les nuances et l’humour » Afrikaaps « , Barker a magnifiquement capturé une culture marginalisée et souvent déformée. » Il est actuellement vendu à Toronto par Known Associates Entertainment.

Les Hommes Parapluies premières au TIFF le 10 septembre 2022. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis du film ci-dessous. Certaines des autres comédies qui seront présentées au TIFF incluent Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés, Histoires à ne pas raconteret le biopic « Weird Al » Yankovic dirigé par Daniel Radcliffe Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic. Pour en savoir plus, consultez notre ventilation complète de la sélection de comédies du TIFF.